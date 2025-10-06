https://crimea.ria.ru/20251006/rossiya-otvetit-na-udary-ukrainy-po-aes-1149988532.html

Россия ответит на удары Украины по АЭС

Россия ответит на удары Украины по АЭС

Слова президента РФ Владимира Путина о возможности симметричного ответа на атаки украинской стороны по российским атомным объектам следует рассматривать как... РИА Новости Крым, 06.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Слова президента РФ Владимира Путина о возможности симметричного ответа на атаки украинской стороны по российским атомным объектам следует рассматривать как предупреждение, а не угрозу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил советник главы Крыма, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа."Президент дал абсолютно правильный сигнал этим людям, которые очень много рассуждают о мире и безопасности, но ничего для этого не делают. Одними заявлениями, увещеваниями делу не поможешь, нужны поступки. И президент дал ясно понять, что если не будет от них поступков, мы вынуждены будем просто отвечать другими поступками", – заявил Карчаа.Он напомнил, что Украина систематически наносит удары по Запорожской атомной электростанции, включая атаки беспилотниками, и подчеркнул, что такие действия нельзя назвать иначе как "ядерным терроризмом".По словам Карчаа, международное сообщество, несмотря на многочисленные заявления о "глубокой озабоченности", не смогло выработать реальные механизмы ответственности за удары по атомным объектам."Сложилась обстановка безнаказанности. Это преступление без наказания, и это худшее, что может быть. Я повторяю, бесконечно посылать предостережения этим людям нельзя. Россия никогда не пойдет на ядерный инцидент, но им надо дать понять, что любое действие равно противодействию", – подчеркнул советник главы Крыма.23 сентября из-за ударов ВСУ была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская", которая питает ЗАЭС. С этого дня питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭСПутин допустил возможность зеркального ответа на обстрелы ЗАЭС УкраинойВ МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциям

