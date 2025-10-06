Рейтинг@Mail.ru
Россия ответит на удары Украины по АЭС - РИА Новости Крым, 06.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Слова президента РФ Владимира Путина о возможности симметричного ответа на атаки украинской стороны по российским атомным объектам следует рассматривать как предупреждение, а не угрозу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил советник главы Крыма, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа."Президент дал абсолютно правильный сигнал этим людям, которые очень много рассуждают о мире и безопасности, но ничего для этого не делают. Одними заявлениями, увещеваниями делу не поможешь, нужны поступки. И президент дал ясно понять, что если не будет от них поступков, мы вынуждены будем просто отвечать другими поступками", – заявил Карчаа.Он напомнил, что Украина систематически наносит удары по Запорожской атомной электростанции, включая атаки беспилотниками, и подчеркнул, что такие действия нельзя назвать иначе как "ядерным терроризмом".По словам Карчаа, международное сообщество, несмотря на многочисленные заявления о "глубокой озабоченности", не смогло выработать реальные механизмы ответственности за удары по атомным объектам."Сложилась обстановка безнаказанности. Это преступление без наказания, и это худшее, что может быть. Я повторяю, бесконечно посылать предостережения этим людям нельзя. Россия никогда не пойдет на ядерный инцидент, но им надо дать понять, что любое действие равно противодействию", – подчеркнул советник главы Крыма.23 сентября из-за ударов ВСУ была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская", которая питает ЗАЭС. С этого дня питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Читайте также на РИА Новости Крым:Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭСПутин допустил возможность зеркального ответа на обстрелы ЗАЭС УкраинойВ МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциям
заэс (запорожская атомная электростанция), обстрелы всу, атаки всу, запорожская область, ренат карчаа, мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Слова президента РФ Владимира Путина о возможности симметричного ответа на атаки украинской стороны по российским атомным объектам следует рассматривать как предупреждение, а не угрозу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил советник главы Крыма, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.
"Президент дал абсолютно правильный сигнал этим людям, которые очень много рассуждают о мире и безопасности, но ничего для этого не делают. Одними заявлениями, увещеваниями делу не поможешь, нужны поступки. И президент дал ясно понять, что если не будет от них поступков, мы вынуждены будем просто отвечать другими поступками", – заявил Карчаа.
Он напомнил, что Украина систематически наносит удары по Запорожской атомной электростанции, включая атаки беспилотниками, и подчеркнул, что такие действия нельзя назвать иначе как "ядерным терроризмом".
"С февраля 2022 года украинский режим ведет последовательную, умышленную деятельность по созданию ядерных угроз. Удары наносились и по корпусам, и по емкостям с топливом, и по инфраструктуре станции. После визита делегации МАГАТЭ они относительно успокоились, но не остановились", – отметил он.
По словам Карчаа, международное сообщество, несмотря на многочисленные заявления о "глубокой озабоченности", не смогло выработать реальные механизмы ответственности за удары по атомным объектам.
"Сложилась обстановка безнаказанности. Это преступление без наказания, и это худшее, что может быть. Я повторяю, бесконечно посылать предостережения этим людям нельзя. Россия никогда не пойдет на ядерный инцидент, но им надо дать понять, что любое действие равно противодействию", – подчеркнул советник главы Крыма.
23 сентября из-за ударов ВСУ была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская", которая питает ЗАЭС. С этого дня питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС
Путин допустил возможность зеркального ответа на обстрелы ЗАЭС Украиной
В МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциям
 
