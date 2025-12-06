https://crimea.ria.ru/20251206/zaporozhskaya-aes-ostalas-bez-vneshnego-energosnabzheniya--podrobnosti-1151453232.html

Запорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения – подробности

2025-12-06T10:13

2025-12-06T10:13

2025-12-06T10:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Запорожская атомная электростанция на несколько часов осталась без внешнего электроснабжения в ночь на субботу. Очередное отключение внешних линий системы энергоснабжения отработали штатно. Об этом сообщает пресс-служба станции.По словам специалистов, для энергоснабжения собственных нужд атомной станции были штатно введены в работу резервные дизель-генераторы.Причины отключения внешних линий электропередачи выясняются, уточнили специалисты станции. Пределы и условия безопасной эксплуатации не нарушены. Персонал непрерывно контролирует параметры работы всего оборудования."Ситуация находится под полным контролем. Работа станции осуществляется в соответствии с требованиями безопасности", – добавили в сообщении.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва добилась от Киева гарантий безопасности для Запорожской АЭС – МИДЗапад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществВСУ ударили по центру Энергодара – что известно

