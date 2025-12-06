Рейтинг@Mail.ru
Запорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения – подробности - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251206/zaporozhskaya-aes-ostalas-bez-vneshnego-energosnabzheniya--podrobnosti-1151453232.html
Запорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения – подробности
Запорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения – подробности - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Запорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения – подробности
Запорожская атомная электростанция на несколько часов осталась без внешнего электроснабжения в ночь на субботу. Очередное отключение внешних линий системы... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T10:13
2025-12-06T10:13
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
атомная энергетика
аэс
новые регионы россии
новости
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/01/1142289210_0:35:666:410_1920x0_80_0_0_70bbe89ad1ebbe9a9a309942bf34add5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Запорожская атомная электростанция на несколько часов осталась без внешнего электроснабжения в ночь на субботу. Очередное отключение внешних линий системы энергоснабжения отработали штатно. Об этом сообщает пресс-служба станции.По словам специалистов, для энергоснабжения собственных нужд атомной станции были штатно введены в работу резервные дизель-генераторы.Причины отключения внешних линий электропередачи выясняются, уточнили специалисты станции. Пределы и условия безопасной эксплуатации не нарушены. Персонал непрерывно контролирует параметры работы всего оборудования."Ситуация находится под полным контролем. Работа станции осуществляется в соответствии с требованиями безопасности", – добавили в сообщении.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва добилась от Киева гарантий безопасности для Запорожской АЭС – МИДЗапад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществВСУ ударили по центру Энергодара – что известно
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/01/1142289210_0:0:666:501_1920x0_80_0_0_877a9505ff6828f39560b6cd0a33c234.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, атомная энергетика, аэс, новые регионы россии, новости, энергетика
Запорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения – подробности

На ЗАЭС в ночь на субботу отключились обе питающие станцию линии энергоснабжения

10:13 06.12.2025
 
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭСЗАЭС
ЗАЭС
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Запорожская атомная электростанция на несколько часов осталась без внешнего электроснабжения в ночь на субботу. Очередное отключение внешних линий системы энергоснабжения отработали штатно. Об этом сообщает пресс-служба станции.
"Сегодня ночью в течение нескольких часов Запорожская АЭС находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения. Обе линии энергоснабжения станции были отключены в следствие срабатывания автоматической защиты", – сказано в сообщении.
По словам специалистов, для энергоснабжения собственных нужд атомной станции были штатно введены в работу резервные дизель-генераторы.
"Все системы безопасности функционировали в нормальном режиме. В настоящее время внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено от линии 330 кВ "Ферросплавная-1", – проинформировали на АЭС.
Причины отключения внешних линий электропередачи выясняются, уточнили специалисты станции. Пределы и условия безопасной эксплуатации не нарушены. Персонал непрерывно контролирует параметры работы всего оборудования.
"Ситуация находится под полным контролем. Работа станции осуществляется в соответствии с требованиями безопасности", – добавили в сообщении.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова"
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Москва добилась от Киева гарантий безопасности для Запорожской АЭС – МИД
Запад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществ
ВСУ ударили по центру Энергодара – что известно
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьАтомная энергетикаАЭСНовые регионы РоссииНовостиЭнергетика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:13Запорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения – подробности
10:01Сырский сделал заявление по территориальным уступкам Украины
09:48Православные отмечают день памяти Александра Невского
09:26Школа и заправка повреждены в Воронежской области после атаки БПЛА
09:14Удары по Украине сегодня – пожары вспыхнули по всей стране
08:45Впервые в истории цивилизации – ученые обещают уникальный парад планет
08:21Участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют – схема объезда
07:45Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву
07:31116 беспилотников сбили над Россией
07:06Будет ли засуха в Крыму: запасы в водохранилищах уменьшаются
00:01Погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 6 декабря
23:31Нападение на водителя "скорой" в Крыму - Бастрыкин взял дело на контроль
23:10Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку отправили в Москву - ВИДЕО
22:39Женщину сбили на "зебре" под Симферополем
22:33Старт RT в Индии и избиение водителя скорой в Крыму - главное за день
22:28Долина пообещала вернуть деньги покупательнице квартиры в полном объеме
22:19Не Нобелевкой единой: Трамп получил первую премию мира ФИФА
22:04РФ прекратила договоры с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере
21:51Атакованный и горевший танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии
Лента новостейМолния