Запорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения – подробности

2025-12-06T10:13
2025-12-06T10:13
2025-12-06T10:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Запорожская атомная электростанция на несколько часов осталась без внешнего электроснабжения в ночь на субботу. Очередное отключение внешних линий системы энергоснабжения отработали штатно. Об этом сообщает пресс-служба станции.По словам специалистов, для энергоснабжения собственных нужд атомной станции были штатно введены в работу резервные дизель-генераторы.Причины отключения внешних линий электропередачи выясняются, уточнили специалисты станции. Пределы и условия безопасной эксплуатации не нарушены. Персонал непрерывно контролирует параметры работы всего оборудования."Ситуация находится под полным контролем. Работа станции осуществляется в соответствии с требованиями безопасности", – добавили в сообщении.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Запорожская атомная электростанция на несколько часов осталась без внешнего электроснабжения в ночь на субботу. Очередное отключение внешних линий системы энергоснабжения отработали штатно. Об этом сообщает пресс-служба станции.
"Сегодня ночью в течение нескольких часов Запорожская АЭС находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения. Обе линии энергоснабжения станции были отключены в следствие срабатывания автоматической защиты", – сказано в сообщении.
По словам специалистов, для энергоснабжения собственных нужд атомной станции были штатно введены в работу резервные дизель-генераторы.
"Все системы безопасности функционировали в нормальном режиме. В настоящее время внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено от линии 330 кВ "Ферросплавная-1", – проинформировали на АЭС.
Причины отключения внешних линий электропередачи выясняются, уточнили специалисты станции. Пределы и условия безопасной эксплуатации не нарушены. Персонал непрерывно контролирует параметры работы всего оборудования.
"Ситуация находится под полным контролем. Работа станции осуществляется в соответствии с требованиями безопасности", – добавили в сообщении.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова"
