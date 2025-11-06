https://crimea.ria.ru/20251106/zapad-planiruet-diversiyu-na-zaes-s-vybrosom-radioaktivnykh-veschestv-1150698312.html

Запад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществ

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской атомной электростанции с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, чтобы возложить вину за катастрофу на Россию. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.По данным ведомства, европейские члены НАТО призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для Запада ход украинского конфликта и его восприятие общественностью в европейских странах. В качестве наиболее эффективного способа достижения такой цели предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза, отмечают в СВР.Компьютерное моделирование показало, что в случае реализации такой диверсии в области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС вблизи украинской западной границы.Чтобы возложить на Россию ответственность за катастрофу, планируется заблаговременно подготовить аргументацию на случай "любого развития событий", отметили в СВР."Предусматривается обеспечить освещение ситуации в СМИ таким образом, чтобы западная общественность "однозначно заняла сторону Киева" по вопросу об определении виновного в случившемся", - добавили в пресс-бюро.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных Британская разведка готовит диверсии на Черном море – Нарышкин Лондон готовит атаку на порт в Европе для обвинения России и Китая – СВР

