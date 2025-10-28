Рейтинг@Mail.ru
Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных
Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных
Французское военное командование по указанию президента Эммануэля Макрона готовится развернуть на Украине контингент численностью порядка 2000 солдат и офицеров РИА Новости Крым, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Французское военное командование по указанию президента Эммануэля Макрона готовится развернуть на Украине контингент численностью порядка 2000 солдат и офицеров иностранного легиона, штурмовики уже находятся в приграничных регионах Польши. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.По данным ведомства, сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику. Уже в ближайшее время планируется их переброска в центральные области Украины.В СВР также уточнили, что в самой Франции "ускоренными темпами ведется создание сотен дополнительных койко-мест в госпиталях для приема раненых". Французские врачи проходят специальную медицинскую подготовку для работы в полевых условиях.На случай утечки информации о готовящейся интервенции Париж намерен заявить, что речь идет всего лишь о небольшой группе инструкторов, прибывающих на Украину для обучения мобилизованных ВСУ, указали в ведомстве.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что иностранные воинские контингенты, если они будут размещены на территории Украины, станут законной целью для Вооруженных сил России.
россия, служба внешней разведки (свр), новости, сергей нарышкин, эммануэль макрон, франция, украина
Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных

Макрон готовится отправить на Украину 2000 военных Французского иностранного легиона – СВР

11:50 28.10.2025
 
Зеленский и Макрон подписали соглашение
Зеленский и Макрон подписали соглашение
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Французское военное командование по указанию президента Эммануэля Макрона готовится развернуть на Украине контингент численностью порядка 2000 солдат и офицеров иностранного легиона, штурмовики уже находятся в приграничных регионах Польши. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Генштаб французских вооруженных сил готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки", - говорится в пресс-релизе.
По данным ведомства, сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику. Уже в ближайшее время планируется их переброска в центральные области Украины.
В СВР также уточнили, что в самой Франции "ускоренными темпами ведется создание сотен дополнительных койко-мест в госпиталях для приема раненых". Французские врачи проходят специальную медицинскую подготовку для работы в полевых условиях.
На случай утечки информации о готовящейся интервенции Париж намерен заявить, что речь идет всего лишь о небольшой группе инструкторов, прибывающих на Украину для обучения мобилизованных ВСУ, указали в ведомстве.
"Макрон грезит военной интервенцией на Украину. Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца", - добавили в Службе внешней разведки.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что иностранные воинские контингенты, если они будут размещены на территории Украины, станут законной целью для Вооруженных сил России.
