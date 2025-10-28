https://crimea.ria.ru/20251028/frantsiya-gotovitsya-otpravit-na-ukrainu-2000-svoikh-voennykh-1150482272.html

Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных

СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Французское военное командование по указанию президента Эммануэля Макрона готовится развернуть на Украине контингент численностью порядка 2000 солдат и офицеров иностранного легиона, штурмовики уже находятся в приграничных регионах Польши. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.По данным ведомства, сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику. Уже в ближайшее время планируется их переброска в центральные области Украины.В СВР также уточнили, что в самой Франции "ускоренными темпами ведется создание сотен дополнительных койко-мест в госпиталях для приема раненых". Французские врачи проходят специальную медицинскую подготовку для работы в полевых условиях.На случай утечки информации о готовящейся интервенции Париж намерен заявить, что речь идет всего лишь о небольшой группе инструкторов, прибывающих на Украину для обучения мобилизованных ВСУ, указали в ведомстве.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что иностранные воинские контингенты, если они будут размещены на территории Украины, станут законной целью для Вооруженных сил России.

