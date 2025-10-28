https://crimea.ria.ru/20251028/frantsiya-gotovitsya-otpravit-na-ukrainu-2000-svoikh-voennykh-1150482272.html
Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных
Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных
Французское военное командование по указанию президента Эммануэля Макрона готовится развернуть на Украине контингент численностью порядка 2000 солдат и офицеров РИА Новости Крым, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Французское военное командование по указанию президента Эммануэля Макрона готовится развернуть на Украине контингент численностью порядка 2000 солдат и офицеров иностранного легиона, штурмовики уже находятся в приграничных регионах Польши. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.По данным ведомства, сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику. Уже в ближайшее время планируется их переброска в центральные области Украины.В СВР также уточнили, что в самой Франции "ускоренными темпами ведется создание сотен дополнительных койко-мест в госпиталях для приема раненых". Французские врачи проходят специальную медицинскую подготовку для работы в полевых условиях.На случай утечки информации о готовящейся интервенции Париж намерен заявить, что речь идет всего лишь о небольшой группе инструкторов, прибывающих на Украину для обучения мобилизованных ВСУ, указали в ведомстве.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что иностранные воинские контингенты, если они будут размещены на территории Украины, станут законной целью для Вооруженных сил России.
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Французское военное командование по указанию президента Эммануэля Макрона готовится развернуть на Украине контингент численностью порядка 2000 солдат и офицеров иностранного легиона, штурмовики уже находятся в приграничных регионах Польши. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Генштаб французских вооруженных сил готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки", - говорится в пресс-релизе.
По данным ведомства, сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику. Уже в ближайшее время планируется их переброска в центральные области Украины.
В СВР также уточнили, что в самой Франции "ускоренными темпами ведется создание сотен дополнительных койко-мест в госпиталях для приема раненых". Французские врачи проходят специальную медицинскую подготовку для работы в полевых условиях.
На случай утечки информации о готовящейся интервенции Париж намерен заявить, что речь идет всего лишь о небольшой группе инструкторов, прибывающих на Украину для обучения мобилизованных ВСУ, указали в ведомстве.
"Макрон грезит военной интервенцией на Украину. Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца", - добавили в Службе внешней разведки.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что иностранные воинские контингенты, если они будут размещены на территории Украины, станут законной целью для Вооруженных сил России.
