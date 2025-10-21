Британская разведка готовит диверсии на Черном море – Нарышкин
Британская разведка готовит диверсии на Черном и Балтийском морях – Нарышкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Британская разведка готовит диверсии на Балтике и в Черном море. Такие данные Службы внешней разведки РФ озвучил глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
"Британские разведорганы, убедившись в собственной безнаказанности после подрыва газопроводов "Северный поток", продолжают тестировать границы дозволенного в отношении ЕСовских партнеров путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях", – цитирует Нарышкина пресс-служба СВР.
По его словам, Великобритания и ведущие страны ЕС задействуют против России все доступные рычаги – от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что у российской стороны появились данные о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий против газопровода "Турецкий поток" (начинается от компрессорной станции "Русская" в Анапском районе Краснодарского края и далее идет по дну Черного моря до приемного терминала в турецком поселке Кыйыкей). По его данным, планируются вылазки украинских диверсантов в российское приграничье, атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотников, безэкипажных катеров и боевых пловцов. Объектами атак также могут стать Каспийский трубопроводный консорциум, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США.
