https://crimea.ria.ru/20251021/britanskaya-razvedka-gotovit-diversii-na-chernom-more--naryshkin-1150325274.html

Британская разведка готовит диверсии на Черном море – Нарышкин

Британская разведка готовит диверсии на Черном море – Нарышкин - РИА Новости Крым, 21.10.2025

Британская разведка готовит диверсии на Черном море – Нарышкин

Британская разведка готовит диверсии на Балтике и в Черном море. Такие данные Службы внешней разведки РФ озвучил глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совета... РИА Новости Крым, 21.10.2025

2025-10-21T11:59

2025-10-21T11:59

2025-10-21T11:59

великобритания

разведка

черное море

балтийское море

служба внешней разведки (свр)

сергей нарышкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145682975_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c16371089cccb3179181569086bf4edd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Британская разведка готовит диверсии на Балтике и в Черном море. Такие данные Службы внешней разведки РФ озвучил глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.По его словам, Великобритания и ведущие страны ЕС задействуют против России все доступные рычаги – от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси.Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что у российской стороны появились данные о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий против газопровода "Турецкий поток" (начинается от компрессорной станции "Русская" в Анапском районе Краснодарского края и далее идет по дну Черного моря до приемного терминала в турецком поселке Кыйыкей). По его данным, планируются вылазки украинских диверсантов в российское приграничье, атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотников, безэкипажных катеров и боевых пловцов. Объектами атак также могут стать Каспийский трубопроводный консорциум, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Соперники хотят сменить власть в России за деньги Запада – НарышкинИспользуют приемы Третьего рейха: Нарышкин о русофобском плане ЕвропыКак ответит Союзное государство в случае агрессии НАТО

великобритания

черное море

балтийское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, разведка, черное море, балтийское море, служба внешней разведки (свр), сергей нарышкин