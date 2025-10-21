Рейтинг@Mail.ru
Британская разведка готовит диверсии на Черном море – Нарышкин - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251021/britanskaya-razvedka-gotovit-diversii-na-chernom-more--naryshkin-1150325274.html
Британская разведка готовит диверсии на Черном море – Нарышкин
Британская разведка готовит диверсии на Черном море – Нарышкин - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Британская разведка готовит диверсии на Черном море – Нарышкин
Британская разведка готовит диверсии на Балтике и в Черном море. Такие данные Службы внешней разведки РФ озвучил глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совета... РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T11:59
2025-10-21T11:59
великобритания
разведка
черное море
балтийское море
служба внешней разведки (свр)
сергей нарышкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145682975_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c16371089cccb3179181569086bf4edd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Британская разведка готовит диверсии на Балтике и в Черном море. Такие данные Службы внешней разведки РФ озвучил глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.По его словам, Великобритания и ведущие страны ЕС задействуют против России все доступные рычаги – от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси.Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что у российской стороны появились данные о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий против газопровода "Турецкий поток" (начинается от компрессорной станции "Русская" в Анапском районе Краснодарского края и далее идет по дну Черного моря до приемного терминала в турецком поселке Кыйыкей). По его данным, планируются вылазки украинских диверсантов в российское приграничье, атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотников, безэкипажных катеров и боевых пловцов. Объектами атак также могут стать Каспийский трубопроводный консорциум, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Соперники хотят сменить власть в России за деньги Запада – НарышкинИспользуют приемы Третьего рейха: Нарышкин о русофобском плане ЕвропыКак ответит Союзное государство в случае агрессии НАТО
великобритания
черное море
балтийское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145682975_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_966d2dfdcc3e6a6576c2092371d2a648.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великобритания, разведка, черное море, балтийское море, служба внешней разведки (свр), сергей нарышкин
Британская разведка готовит диверсии на Черном море – Нарышкин

Британская разведка готовит диверсии на Черном и Балтийском морях – Нарышкин

11:59 21.10.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Британская разведка готовит диверсии на Балтике и в Черном море. Такие данные Службы внешней разведки РФ озвучил глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
"Британские разведорганы, убедившись в собственной безнаказанности после подрыва газопроводов "Северный поток", продолжают тестировать границы дозволенного в отношении ЕСовских партнеров путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях", – цитирует Нарышкина пресс-служба СВР.
По его словам, Великобритания и ведущие страны ЕС задействуют против России все доступные рычаги – от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что у российской стороны появились данные о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий против газопровода "Турецкий поток" (начинается от компрессорной станции "Русская" в Анапском районе Краснодарского края и далее идет по дну Черного моря до приемного терминала в турецком поселке Кыйыкей). По его данным, планируются вылазки украинских диверсантов в российское приграничье, атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотников, безэкипажных катеров и боевых пловцов. Объектами атак также могут стать Каспийский трубопроводный консорциум, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Соперники хотят сменить власть в России за деньги Запада – Нарышкин
Используют приемы Третьего рейха: Нарышкин о русофобском плане Европы
Как ответит Союзное государство в случае агрессии НАТО
 
ВеликобританияРазведкаЧерное мореБалтийское мореСлужба внешней разведки (СВР)Сергей Нарышкин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40Удары по Украине: какие объекты поражены
12:32В Судаке стартует отопительный сезон
12:22В Севастополе продлили прием заявлений на "школьные" выплаты
12:01Неутомимое солнце российского кино: что связывает Михалкова и Крым
11:59Британская разведка готовит диверсии на Черном море – Нарышкин
11:51Сколько детских лагерей Крыма примут школьников на отдых осенью
11:31"Народы России и СНГ": в Москве откроют большой фестиваль единства
11:15В домах Симферополя начали включать отопление
10:56Стрелявшему в словацкого премьера Фицо вынесли приговор
10:45Сезон гриппа и ОРВИ - что с заболеваемостью в Крыму и Севастополе
10:29Более 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском море
10:20В Москве задержан россиянин за передачу Киеву данных о системах ПВО 0:57
10:11В РФ могут ввести пожизненный срок за склонение детей к диверсиям
09:37Житель Новой Каховки погиб при обстреле ВСУ
09:29Серия взрывов прогремела в Харькове - что известно
08:56ИИ не поработит человека при одном условии – мнение
08:39"Настоящий патриот и мастер кино": Аксенов поздравил Михалкова с юбилеем
08:24Чернигов и Славутич погрузились во тьму: города остались без света и воды
08:12Бензин в Крыму есть на 130 заправках - адреса
08:05Туризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей
Лента новостейМолния