В Великобритании из-за безрезультатности многолетних усилий добиться "стратегического поражения" России готовят очередную провокацию. По замыслу Лондона, группа
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Великобритании из-за безрезультатности многолетних усилий добиться "стратегического поражения" России готовят очередную провокацию. По замыслу Лондона, группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна осуществить атаку в одном из европейских портов – диверсантов планируется снабдить китайским подводным снаряжением для дискредитации Китая, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.По поступающей в СВР информации, в Лондоне признают, что что многолетние британские усилия добиться "стратегического поражения" РФ и превратить ее в страну-изгоя терпят крах.По замыслу британцев, группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна осуществить атаку на один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов. К настоящему моменту участники группы уже прибыли в Великобританию для обучения диверсионному делу, проинформировали в СВР.И сообщили, что Лондон рассчитывает, что после провокации в ЕС потребуют наращивания военной помощи Украине и милитаризации для борьбы с "российской агрессией"."После "обнаружения" террористов планируется объявить, что они действовали по "заданию Москвы". Расчет Лондона строится на том, что одержимая русофобией европейская политэлита с радостью проглотит фейк о "злостных агентах Кремля" для обоснования необходимости дальнейшего наращивания военной помощи Украине и милитаризации "единой Европы" для борьбы с "российской агрессией", – сказано в сообщении Службы внешней разведки России.По замыслу британских спецслужб, якобы российских диверсантов планируется снабдить китайским подводным снаряжением для дискредитации Китая, также проинформировали в СВР.
13:03 06.10.2025 (обновлено: 13:24 06.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Великобритании из-за безрезультатности многолетних усилий добиться "стратегического поражения" России готовят очередную провокацию. По замыслу Лондона, группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна осуществить атаку в одном из европейских портов – диверсантов планируется снабдить китайским подводным снаряжением для дискредитации Китая, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По поступающей в СВР информации, в Лондоне признают, что что многолетние британские усилия добиться "стратегического поражения" РФ и превратить ее в страну-изгоя терпят крах.
"На российские успехи на украинском театре военных действий кабинет (премьера Великобритании – ред.) Стармера и его спецслужбы готовятся ответить посредством очередной гнусной провокации", – сказано в сообщении пресс-бюро СВР.
По замыслу британцев, группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна осуществить атаку на один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов. К настоящему моменту участники группы уже прибыли в Великобританию для обучения диверсионному делу, проинформировали в СВР.
И сообщили, что Лондон рассчитывает, что после провокации в ЕС потребуют наращивания военной помощи Украине и милитаризации для борьбы с "российской агрессией".
"После "обнаружения" террористов планируется объявить, что они действовали по "заданию Москвы". Расчет Лондона строится на том, что одержимая русофобией европейская политэлита с радостью проглотит фейк о "злостных агентах Кремля" для обоснования необходимости дальнейшего наращивания военной помощи Украине и милитаризации "единой Европы" для борьбы с "российской агрессией", – сказано в сообщении Службы внешней разведки России.
По замыслу британских спецслужб, якобы российских диверсантов планируется снабдить китайским подводным снаряжением для дискредитации Китая, также проинформировали в СВР.
"Боевиков ВСУ планируется снабдить подводным снаряжением китайского производства. Изъятое в ходе "расследования" оборудование предполагается выставить в качестве "железного доказательства" поддержки Китаем так называемой вооруженной агрессии России против Украины", – сообщили в Службе внешней разведки России.
