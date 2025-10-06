https://crimea.ria.ru/20251006/london-gotovit-ataku-na-port-v-evrope-dlya-obvineniya-rossii--svr-1149990121.html

Лондон готовит атаку на порт в Европе для обвинения России и Китая – СВР

Лондон готовит атаку на порт в Европе для обвинения России и Китая – СВР - РИА Новости Крым, 06.10.2025

Лондон готовит атаку на порт в Европе для обвинения России и Китая – СВР

В Великобритании из-за безрезультатности многолетних усилий добиться "стратегического поражения" России готовят очередную провокацию. По замыслу Лондона, группа РИА Новости Крым, 06.10.2025

2025-10-06T13:03

2025-10-06T13:03

2025-10-06T13:24

служба внешней разведки (свр)

лондон

европа

великобритания

новости

провокации

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110057/57/1100575734_523:612:3077:2048_1920x0_80_0_0_a23f5a5f1792f4c0665bd9e3be9ae685.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Великобритании из-за безрезультатности многолетних усилий добиться "стратегического поражения" России готовят очередную провокацию. По замыслу Лондона, группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна осуществить атаку в одном из европейских портов – диверсантов планируется снабдить китайским подводным снаряжением для дискредитации Китая, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.По поступающей в СВР информации, в Лондоне признают, что что многолетние британские усилия добиться "стратегического поражения" РФ и превратить ее в страну-изгоя терпят крах.По замыслу британцев, группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна осуществить атаку на один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов. К настоящему моменту участники группы уже прибыли в Великобританию для обучения диверсионному делу, проинформировали в СВР.И сообщили, что Лондон рассчитывает, что после провокации в ЕС потребуют наращивания военной помощи Украине и милитаризации для борьбы с "российской агрессией"."После "обнаружения" террористов планируется объявить, что они действовали по "заданию Москвы". Расчет Лондона строится на том, что одержимая русофобией европейская политэлита с радостью проглотит фейк о "злостных агентах Кремля" для обоснования необходимости дальнейшего наращивания военной помощи Украине и милитаризации "единой Европы" для борьбы с "российской агрессией", – сказано в сообщении Службы внешней разведки России.По замыслу британских спецслужб, якобы российских диверсантов планируется снабдить китайским подводным снаряжением для дискредитации Китая, также проинформировали в СВР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251002/krymu-ugrozhayut-v-britanii-kto-i-pochemu-gotov-k-eskalatsii-s-rossiey-1149912557.html

лондон

европа

великобритания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки (свр), лондон, европа, великобритания, новости, провокации, всу (вооруженные силы украины)