https://crimea.ria.ru/20251218/vzryvy-v-sevastopole---chto-proiskhodit-1151802043.html
Взрывы в Севастополе - что происходит
Взрывы в Севастополе - что происходит - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Взрывы в Севастополе - что происходит
Черноморский флот в Севастополе до самого утра 19 декабря будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T20:55
2025-12-18T20:55
2025-12-18T22:24
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости крыма
крым
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6fad8742391aa99cc82c675e2c547756.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Черноморский флот в Севастополе до самого утра 19 декабря будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, будут слышны неоднократные взрывы. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Учения различных подразделений на ЧФ проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО Безопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_110:0:2315:1654_1920x0_80_0_0_2194e624fcee4986dce0c5e45dc419b8.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, крым, новости севастополя
Взрывы в Севастополе - что происходит
Взрывы в Севастополе - всю ночь 19 декабря будут проходить учения Черноморского флота
20:55 18.12.2025 (обновлено: 22:24 18.12.2025)