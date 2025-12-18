https://crimea.ria.ru/20251218/vzryvy-v-sevastopole---chto-proiskhodit-1151802043.html

Взрывы в Севастополе - что происходит

Взрывы в Севастополе - что происходит

Черноморский флот в Севастополе до самого утра 19 декабря будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, РИА Новости Крым, 18.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Черноморский флот в Севастополе до самого утра 19 декабря будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, будут слышны неоднократные взрывы. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Учения различных подразделений на ЧФ проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.

