Рейтинг@Mail.ru
Взрывы в Севастополе - что происходит - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251218/vzryvy-v-sevastopole---chto-proiskhodit-1151802043.html
Взрывы в Севастополе - что происходит
Взрывы в Севастополе - что происходит - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Взрывы в Севастополе - что происходит
Черноморский флот в Севастополе до самого утра 19 декабря будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T20:55
2025-12-18T22:24
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости крыма
крым
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6fad8742391aa99cc82c675e2c547756.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Черноморский флот в Севастополе до самого утра 19 декабря будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, будут слышны неоднократные взрывы. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Учения различных подразделений на ЧФ проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО Безопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_110:0:2315:1654_1920x0_80_0_0_2194e624fcee4986dce0c5e45dc419b8.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, крым, новости севастополя
Взрывы в Севастополе - что происходит

Взрывы в Севастополе - всю ночь 19 декабря будут проходить учения Черноморского флота

20:55 18.12.2025 (обновлено: 22:24 18.12.2025)
 
© РИА НовостиСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Черноморский флот в Севастополе до самого утра 19 декабря будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, будут слышны неоднократные взрывы. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 06-00 в районе Северного и Южного молов флот проводит профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС. Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Учения различных подразделений на ЧФ проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова
В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО
Безопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО
Михаил РазвожаевСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Новости КрымаКрымНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:45Налоговики Крыма выявили сотни нарушений в курортной сфере за лето
21:06Дроны ВСУ атаковали машину энергетиков в Херсонской области - есть жертвы
20:55Взрывы в Севастополе - что происходит
20:45В Крыму на 20% вырос фонд оплаты труда
20:32В Латвии арестовали русского историка и публициста Гущина
20:23Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом песка
20:109 млн "инвестиций": жительница Кубани сделала 50 переводов аферистам
19:45Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
19:23Суд Эстонии отклонил жалобу на приговор сотрудника Sputnik Meedia
19:15В Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войны
19:07Гражданина РФ осудили за участие в энергетической и водной блокаде Крыма
18:52Россия и Белоруссия реализуют стратегическое сдерживание для обороны
18:42Лукашенко заявил о готовности армии России прийти на помощь Беларуси
18:34Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова
18:23Российская армия успешно наступает на всех направлениях – Генштаб
18:12В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО
17:56"Орешник" в Беларуси заступает на боевое дежурство - Лукашенко
17:50США, Венгрия и Словакия не примут вступление Украины в НАТО — генсек НАТО
17:37Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
17:35ВСУ потеряли на Курском направлении более 76 тысяч боевиков – Герасимов
Лента новостейМолния