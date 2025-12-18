https://crimea.ria.ru/20251218/9-mln-investitsiy-zhitelnitsa-kubani-sdelala-50-perevodov-aferistam-1151789191.html
9 млн "инвестиций": жительница Кубани сделала 50 переводов аферистам
9 млн "инвестиций": жительница Кубани сделала 50 переводов аферистам
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Жительница Новороссийска сделала 50 переводов мошенникам на общую сумму более 9 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, женщина пыталась заработать на "инвестициях".Уточняется, что 42-летняя женщина общалась с мошенником в мессенджерах более 3-х месяцев и за это время сделала почти 50 переводов мошенникам. Возбуждено уголовное дело.На минувшей неделе крымчане отдали мошенникам более 20 млн рублей, сообщала пресс-служба МВД по республики. Правоохранители призывают граждан к бдительности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двум "гастролерам" из Ялты грозит до 10 лет за обман пенсионеровНа Кубани мошенники обещали матери спасти погибшего сына за 2 млн рублейКак провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВД
