Рейтинг@Mail.ru
9 млн "инвестиций": жительница Кубани сделала 50 переводов аферистам - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251218/9-mln-investitsiy-zhitelnitsa-kubani-sdelala-50-perevodov-aferistam-1151789191.html
9 млн "инвестиций": жительница Кубани сделала 50 переводов аферистам
9 млн "инвестиций": жительница Кубани сделала 50 переводов аферистам - РИА Новости Крым, 18.12.2025
9 млн "инвестиций": жительница Кубани сделала 50 переводов аферистам
Жительница Новороссийска сделала 50 переводов мошенникам на общую сумму более 9 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, женщина... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T20:10
2025-12-18T20:10
новости
происшествия
мошенничество
кубань
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136888_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_8c7514e7dade79db71130f952a65e2af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Жительница Новороссийска сделала 50 переводов мошенникам на общую сумму более 9 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, женщина пыталась заработать на "инвестициях".Уточняется, что 42-летняя женщина общалась с мошенником в мессенджерах более 3-х месяцев и за это время сделала почти 50 переводов мошенникам. Возбуждено уголовное дело.На минувшей неделе крымчане отдали мошенникам более 20 млн рублей, сообщала пресс-служба МВД по республики. Правоохранители призывают граждан к бдительности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двум "гастролерам" из Ялты грозит до 10 лет за обман пенсионеровНа Кубани мошенники обещали матери спасти погибшего сына за 2 млн рублейКак провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВД
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136888_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_a5da813628529f475a99290f985f2363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, происшествия, мошенничество, кубань, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю
9 млн "инвестиций": жительница Кубани сделала 50 переводов аферистам

МВД: жительница Кубани хотела заработать на инвестициях и отдала аферистам 9 млн рублей

20:10 18.12.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Жительница Новороссийска сделала 50 переводов мошенникам на общую сумму более 9 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю, женщина пыталась заработать на "инвестициях".
"Неизвестный предложил зарабатывать с инвестиций и убедил перечислить 9,2 млн рублей на неизвестные счета, из которых 6,4 млн – ее личные сбережения и 2,8 – кредитные средства", - сказано в сообщении полиции.
Уточняется, что 42-летняя женщина общалась с мошенником в мессенджерах более 3-х месяцев и за это время сделала почти 50 переводов мошенникам. Возбуждено уголовное дело.
На минувшей неделе крымчане отдали мошенникам более 20 млн рублей, сообщала пресс-служба МВД по республики. Правоохранители призывают граждан к бдительности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Двум "гастролерам" из Ялты грозит до 10 лет за обман пенсионеров
На Кубани мошенники обещали матери спасти погибшего сына за 2 млн рублей
Как провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВД
 
НовостиПроисшествияМошенничествоКубаньКраснодарский крайМВД по Краснодарскому краю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:32В Латвии арестовали русского историка и публициста Гущина
20:23Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом песка
20:109 млн "инвестиций": жительница Кубани сделала 50 переводов аферистам
19:45Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
19:23Суд Эстонии отклонил жалобу на приговор сотрудника Sputnik Meedia
19:15В Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войны
19:07Гражданина РФ осудили за участие в энергетической и водной блокаде Крыма
18:52Россия и Белоруссия реализуют стратегическое сдерживание для обороны
18:42Лукашенко заявил о готовности армии России прийти на помощь Беларуси
18:34Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова
18:23Российская армия успешно наступает на всех направлениях – Генштаб
18:12В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО
17:56"Орешник" в Беларуси заступает на боевое дежурство - Лукашенко
17:50США, Венгрия и Словакия не примут вступление Украины в НАТО — генсек НАТО
17:37Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
17:35ВСУ потеряли на Курском направлении более 76 тысяч боевиков – Герасимов
17:30Громкие звуки в Севастополе - власти объяснили причину
17:23Смертельное ДТП под Ростовом: BMW вылетел навстречу фуре и сгорел
17:21В Симферополе создадут духовно-культурный центр и расширят музей св. Луки
17:21В Крыму собрали свыше миллиона рублей в поддержку хосписа
Лента новостейМолния