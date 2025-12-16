https://crimea.ria.ru/20251216/bezopasnye-scheta-i-bilety-v-teatr-krymchane-otdali-aferistam-20-mln-1151698048.html

"Безопасные счета" и билеты в театр: крымчане отдали аферистам 20 млн

"Безопасные счета" и билеты в театр: крымчане отдали аферистам 20 млн - РИА Новости Крым, 16.12.2025

"Безопасные счета" и билеты в театр: крымчане отдали аферистам 20 млн

Крымчане за неделю отдали мошенникам более 20 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 16.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Крымчане за неделю отдали мошенникам более 20 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.В частности, 18-летний житель крымской столицы получил телефонный звонок от "правоохранителя", который сообщил, что юноша "подозревается в финансировании запрещенной в России организации и ему грозит уголовная ответственность". Испугавшись, потерпевший снял со счетов родителей 990 тысяч рублей и перечислил их на реквизиты, продиктованные злоумышленником.Еще одна жительница Симферополя отдала мошенникам более миллиона, поверив в мессенджере "сотруднику Центробанка", предложившему перевести деньги "на безопасный счет". По аналогичной схеме 3,6 млн лишился житель Керчи, которому "спасти сбережения" предложил "сотрудник правоохранительных органов"180 тысяч списались со счета жительницы Ялты, которой позвонила "менеджер по заказам Ксения Сергеевна" и под предлогом получения посылки ко дню рождения попросила назвать код из СМС для подтверждения.Кроме того, аферисты вынуждают своих жертв установить сторонние приложения и присылают вредоносные ссылки. Так один из пострадавших познакомился в интернете с девушкой, которая предложила сходить в театр и прислала ссылку на онлайн-кассу.Правоохранители в очередной раз призывают граждан к бдительности.Как сообщалось, неделей ранее в Крыму 40 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 9 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За 20 тысяч рублей – в Керчи осудили курьера телефонных мошенниковКак провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВДКрымчане лишились 26 млн рублей за неделю из-за мошенников

