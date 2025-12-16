Рейтинг@Mail.ru
В России предложили создать фонд служебного жилья для молодежи - РИА Новости Крым, 16.12.2025
В России предложили создать фонд служебного жилья для молодежи
В России предложили создать фонд служебного жилья для молодежи - РИА Новости Крым, 16.12.2025
В России предложили создать фонд служебного жилья для молодежи
Для обеспечения жильем молодых специалистов в России можно начать строить служебное жилье в селах и малых городах. Такое предложение озвучил председатель... РИА Новости Крым, 16.12.2025
жилье
россия
вячеслав володин
государственная дума рф
молодежь
новости
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Для обеспечения жильем молодых специалистов в России можно начать строить служебное жилье в селах и малых городах. Такое предложение озвучил председатель Госдумы России Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей.Он отметил, что не всегда молодые россияне, которые только начинают свою карьеру, могут приобрести жилье при помощи ипотеки.Ранее председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев сообщал, что в Крыму отмечается рост и развитие малых городов и сел в связи с притоком граждан.По словам руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Натальи Киселевой, проблему обеспеченности жильем в Крыму можно решить строительством общежитий семейного типа, как это практиковалась в советское время.
Новости
жилье, россия, вячеслав володин, государственная дума рф, молодежь, новости, общество
В России предложили создать фонд служебного жилья для молодежи

В РФ предложили строить служебное жилье для молодых специалистов в селах и малых городах

15:03 16.12.2025 (обновлено: 15:04 16.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Для обеспечения жильем молодых специалистов в России можно начать строить служебное жилье в селах и малых городах. Такое предложение озвучил председатель Госдумы России Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей.
Он отметил, что не всегда молодые россияне, которые только начинают свою карьеру, могут приобрести жилье при помощи ипотеки.

"Может быть, использовать программно-целевой метод и строительство служебного жилья? В тех же селах или малых городах. Человек приехал, устроился, живет в служебном жилье. Даже, если он заработал и купил себе квартиру, но у нас все равно уже будет сформирован фонд служебного жилья", - сказал он.

Ранее председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев сообщал, что в Крыму отмечается рост и развитие малых городов и сел в связи с притоком граждан.
По словам руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Натальи Киселевой, проблему обеспеченности жильем в Крыму можно решить строительством общежитий семейного типа, как это практиковалась в советское время.
