В России предложили создать фонд служебного жилья для молодежи

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Для обеспечения жильем молодых специалистов в России можно начать строить служебное жилье в селах и малых городах. Такое предложение озвучил председатель Госдумы России Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей.Он отметил, что не всегда молодые россияне, которые только начинают свою карьеру, могут приобрести жилье при помощи ипотеки.Ранее председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев сообщал, что в Крыму отмечается рост и развитие малых городов и сел в связи с притоком граждан.По словам руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Натальи Киселевой, проблему обеспеченности жильем в Крыму можно решить строительством общежитий семейного типа, как это практиковалась в советское время.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУНазваны сроки сдачи в эксплуатацию общежития КИПУ в СимферополеКак в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнение

