Обеспеченность жильем в Крыму – как решить проблему

Проблему обеспеченности жильем в Крыму можно решить строительством общежитий семейного типа, как это практиковалась в советское время. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 15.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Проблему обеспеченности жильем в Крыму можно решить строительством общежитий семейного типа, как это практиковалась в советское время. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья Киселева.В докладе президенту РФ Владимиру Путину о социально-экономическом развитии Крыма глава РК Сергей Аксенов сообщил, что показатели обеспеченности жильем в республики все еще значительно ниже общероссийских: на одного человека приходится среднем 21 квадратный метр жилплощади, тогда как по России это 29,4 кв. м. При этом озвученные им показатели строительства жилья российский лидер назвал хорошими.По словам Киселевой, ситуация в Крыму за первые десять лет в составе РФ, весьма существенно изменила показатели обеспеченности жильем к лучшему."Если мы возьмем цифры с 2014 по 2024 год, то было немногим более 15 квадратных метров, а сейчас почти до 22 доходит", – сказала Киселева.По ее словам, это показатель с учетом сельской местности, потому что в городах ситуация хуже.По мнению Киселевой, существующая проблема не связана только со строительством жилья в Крыму, потому одним лишь увеличением темпов возведения домов ее не решить."Проблема обеспеченности жильем решается не только объемами строительства, но еще и платежеспособностью населения. Несмотря на массовое строительство, мы на последнем месте среди всех регионов по доступности покупки жилья", – отметила Киселева.Такая же ситуация на рынке аренды квадратных метров, стоимость которых сопоставима с Москвой и Санкт-Петербургом, тогда как зарплаты в Крыму значительно ниже, отметила она."Если рассчитывать на среднестатистическую семью – двое работающих родителей и двое детей, то Крым – в десятке аутсайдеров. У нас низкая платежеспособность населения, которая, конечно же, влияет", - добавила социолог.По словам Киселевой, в соседнем Севастополе показатели немного лучше, чем в Крыму. При этом эксперты прочат, что даже при сохранении темпов строительства жилья, Крым к 2030-му году не догонит среднестатистические показатели по российской цене жилплощади, сказала Киселева.Все это, по ее словам, говорит о том, что республике необходимо искать новые решения проблемы обеспеченности жильем, что особенно важно, учитывая растущую привлекательность Крыма как приморского курортного региона.По ее мнению, внедрение аналога "дальневосточного гектара" в Крыму невозможно ввиду отсутствия доступных для такой региональной программы площадей."А вот "крымский квадратный метр" можно, наверное, придумать. Но опять-таки, если говорить об ипотеке, то это вопрос платежеспособности, а значит, нас это не спасет. Нужны другие программы", – сказала Киселева.Реально работающей программой в Крыму, по мнению эксперта, могло бы стать строительство общежитий семейного типа, как это делалось в советское время.Президент России Владимир Путин во вторник, 11 ноября, встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который доложил российскому лидеру о социально-экономической ситуации в республике. Отдельное внимание было уделено строительству социальных объектов и жилья, развитию дорожной инфраструктуры и результатам в туристической отрасли. Путин назвал показатели строительства жилья в Крыму хорошими, в то же время глава региона отметил, что показатели обеспеченности жильем в Крыму все еще существенно ниже общероссийских.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:68 млрд по ФЦП - Аксенов доложил Путину о больших стройках в КрымуМинфин поменяет правила предоставления семейной ипотекиНовые правила семейной ипотеки сократят число получателей – мнение

