Обеспеченность жильем в Крыму – как решить проблему
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Проблему обеспеченности жильем в Крыму можно решить строительством общежитий семейного типа, как это практиковалась в советское время. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья Киселева.В докладе президенту РФ Владимиру Путину о социально-экономическом развитии Крыма глава РК Сергей Аксенов сообщил, что показатели обеспеченности жильем в республики все еще значительно ниже общероссийских: на одного человека приходится среднем 21 квадратный метр жилплощади, тогда как по России это 29,4 кв. м. При этом озвученные им показатели строительства жилья российский лидер назвал хорошими.По словам Киселевой, ситуация в Крыму за первые десять лет в составе РФ, весьма существенно изменила показатели обеспеченности жильем к лучшему."Если мы возьмем цифры с 2014 по 2024 год, то было немногим более 15 квадратных метров, а сейчас почти до 22 доходит", – сказала Киселева.По ее словам, это показатель с учетом сельской местности, потому что в городах ситуация хуже.По мнению Киселевой, существующая проблема не связана только со строительством жилья в Крыму, потому одним лишь увеличением темпов возведения домов ее не решить."Проблема обеспеченности жильем решается не только объемами строительства, но еще и платежеспособностью населения. Несмотря на массовое строительство, мы на последнем месте среди всех регионов по доступности покупки жилья", – отметила Киселева.Такая же ситуация на рынке аренды квадратных метров, стоимость которых сопоставима с Москвой и Санкт-Петербургом, тогда как зарплаты в Крыму значительно ниже, отметила она."Если рассчитывать на среднестатистическую семью – двое работающих родителей и двое детей, то Крым – в десятке аутсайдеров. У нас низкая платежеспособность населения, которая, конечно же, влияет", - добавила социолог.По словам Киселевой, в соседнем Севастополе показатели немного лучше, чем в Крыму. При этом эксперты прочат, что даже при сохранении темпов строительства жилья, Крым к 2030-му году не догонит среднестатистические показатели по российской цене жилплощади, сказала Киселева.Все это, по ее словам, говорит о том, что республике необходимо искать новые решения проблемы обеспеченности жильем, что особенно важно, учитывая растущую привлекательность Крыма как приморского курортного региона.По ее мнению, внедрение аналога "дальневосточного гектара" в Крыму невозможно ввиду отсутствия доступных для такой региональной программы площадей."А вот "крымский квадратный метр" можно, наверное, придумать. Но опять-таки, если говорить об ипотеке, то это вопрос платежеспособности, а значит, нас это не спасет. Нужны другие программы", – сказала Киселева.Реально работающей программой в Крыму, по мнению эксперта, могло бы стать строительство общежитий семейного типа, как это делалось в советское время.Президент России Владимир Путин во вторник, 11 ноября, встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который доложил российскому лидеру о социально-экономической ситуации в республике. Отдельное внимание было уделено строительству социальных объектов и жилья, развитию дорожной инфраструктуры и результатам в туристической отрасли. Путин назвал показатели строительства жилья в Крыму хорошими, в то же время глава региона отметил, что показатели обеспеченности жильем в Крыму все еще существенно ниже общероссийских.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:68 млрд по ФЦП - Аксенов доложил Путину о больших стройках в КрымуМинфин поменяет правила предоставления семейной ипотекиНовые правила семейной ипотеки сократят число получателей – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым.
Проблему обеспеченности жильем в Крыму можно решить строительством общежитий семейного типа, как это практиковалась в советское время. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья Киселева.
В докладе президенту РФ Владимиру Путину о социально-экономическом развитии Крыма глава РК Сергей Аксенов сообщил, что показатели обеспеченности жильем в республики все еще значительно ниже общероссийских: на одного человека приходится среднем 21 квадратный метр жилплощади, тогда как по России это 29,4 кв. м. При этом озвученные им показатели строительства жилья российский лидер назвал хорошими.
По словам Киселевой, ситуация в Крыму за первые десять лет в составе РФ, весьма существенно изменила показатели обеспеченности жильем к лучшему.
"Если мы возьмем цифры с 2014 по 2024 год, то было немногим более 15 квадратных метров, а сейчас почти до 22 доходит", – сказала Киселева.
По ее словам, это показатель с учетом сельской местности, потому что в городах ситуация хуже.
"Например, Симферополь в рейтинге российских городов занимает вообще последнее место по обеспеченности жильем – ниже 19 квадратных метров на человека", – отметила руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества.
По мнению Киселевой, существующая проблема не связана только со строительством жилья в Крыму, потому одним лишь увеличением темпов возведения домов ее не решить.
"Проблема обеспеченности жильем решается не только объемами строительства, но еще и платежеспособностью населения. Несмотря на массовое строительство, мы на последнем месте среди всех регионов по доступности покупки жилья", – отметила Киселева.
Такая же ситуация на рынке аренды квадратных метров, стоимость которых сопоставима с Москвой и Санкт-Петербургом, тогда как зарплаты в Крыму значительно ниже, отметила она.
"Если рассчитывать на среднестатистическую семью – двое работающих родителей и двое детей, то Крым – в десятке аутсайдеров. У нас низкая платежеспособность населения, которая, конечно же, влияет", - добавила социолог.
По словам Киселевой, в соседнем Севастополе показатели немного лучше, чем в Крыму. При этом эксперты прочат, что даже при сохранении темпов строительства жилья, Крым к 2030-му году не догонит среднестатистические показатели по российской цене жилплощади, сказала Киселева.
Все это, по ее словам, говорит о том, что республике необходимо искать новые решения проблемы обеспеченности жильем, что особенно важно, учитывая растущую привлекательность Крыма как приморского курортного региона.
"Специалисты фиксируют, что квартиры в строящихся домах покупают у нас в основном жители не Крыма, а материковой России. Причем часто используют эти новые квартиры как летние дачи – приезжают на отдых, а потом уезжают на место проживания. И то далеко не каждый может себе позволить купить квартиру в Крыму", – прокомментировала Киселева.
По ее мнению, внедрение аналога "дальневосточного гектара" в Крыму невозможно ввиду отсутствия доступных для такой региональной программы площадей.
"А вот "крымский квадратный метр" можно, наверное, придумать. Но опять-таки, если говорить об ипотеке, то это вопрос платежеспособности, а значит, нас это не спасет. Нужны другие программы", – сказала Киселева.
Реально работающей программой в Крыму, по мнению эксперта, могло бы стать строительство общежитий семейного типа, как это делалось в советское время.
"Возможно, можно было бы решить эту проблему какими-то семейными общежитиями. То есть взять этот советский опыт, а не капиталистический опыт ипотеки", – предложила Киселева.
Президент России Владимир Путин во вторник, 11 ноября, встретился
с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который доложил российскому лидеру о социально-экономической ситуации в республике. Отдельное внимание было уделено строительству социальных объектов и жилья, развитию дорожной инфраструктуры и результатам в туристической отрасли. Путин назвал
показатели строительства жилья в Крыму хорошими, в то же время глава региона отметил, что показатели обеспеченности жильем в Крыму все еще существенно ниже общероссийских.
