Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова

2025-11-11T15:15

владимир путин (политик)

сергей аксенов

крым

россия

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Руководитель региона доложил российскому лидеру о социально-экономической ситуации в республике, уделив отдельное внимание строительству социальных объектов, развитию дорожной инфраструктуры и результатам в туристической отрасли.Об основных заявлениях, прозвучавших на встрече главы РК с президентом страны – в подборке РИА Новости Крым.Экономика демонстрирует ростЭкономика Крыма, несмотря на внешние факторы воздействия, демонстрирует рост, отметил Аксенов. Увеличились налоговые и неналоговые доходы, продолжается реализация госпрограммы социально-экономического развития региона и национальных проектов (12), а также региональных программ (42)."Крупных объектов в рамках национальных проектов – до 200, капитальным ремонтом проходят по всем системам – здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство", – уточнил он.Также в РК будут введены три экотехнопарка общей мощностью 860 тысяч тонн.По госпрограмме социально-экономического развития на этот год заложено 68 миллиардов рублей. Самые крупные объекты – три новые школы в Евпатории, Феодосии и Симферопольском районе на 1800 мест, а также четыре детских сада на 620 мест. Кроме того, строятся объекты инфраструктуры, берегоукрепление, капитально ремонтируются берегоукрепительные сооружения.280 миллиардов рублей в рамках СЭЗГлава республики сообщил президенту, что в Крыму резидентами стали 1280 компаний. Суммарный объем инвестиций резидентов превышает 280 миллиардов рублей. В рамках этих проектов создано 12 тысяч рабочих мест.Также в РК зарегистрированы 284 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, в валовом региональном продукте это 35%.Налоги от туротрасли увеличилисьГоворя о развитии туристической отрасли, Аксенов подчеркнул, что регион за десять месяцев текущего года посетили свыше 6 миллионов отдыхающих. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2024-го.При этом доходы в бюджет от туристической отрасли Крыма в этом году на 2,2 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году.Темпы строительства жилья хорошиеВ Крыму по итогам 2025 года будет построено порядка 1,25 миллиона квадратных метров жилья, сообщил Аксенов. В целом это соответствует объемам 2024 года.Президент назвал эти показатели хорошими. В то же время, по словам главы РК, по показателю обеспеченности жильем Крым все еще отстает от среднероссийского уровня: в республике на человека приходится 21 квадратный метр, по России в среднем – 29,4 "квадрата".Дороги приводят в нормативное состояниеБолее половины дорог в Крыму приведут в нормативное состояние в течение ближайших пяти лет, заверил Аксенов главу государства.Сейчас доля автомагистралей РК, доведенных до нормативного состояния, составляет 48%. Власти региона планируют к 2030 году довести этот показатель до 60%.Он подчеркнул, что сейчас основное внимание уделяется улично-дорожной сети в муниципальных образованиях. Также проинформировал о ходе ремонта Джанкойской трассы.Победители программы "Герои Крыма"Аксенов также рассказал Путину о реализации программы "Герои Крыма" – регионального аналога федерального проекта "Время героев".По словам главы РК, на участие в программе поступило более 900 заявок от ветеранов СВО. Победителями стали 57 человек. За каждым из них закреплены вице-премьеры правительства региона, министры и руководители муниципалитетов. Сам является наставником для двух победителей программы "Герои Крыма".Он также отметил, что в РК, помимо федеральных, действуют дополнительно 28 региональных мер поддержки участников специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

