Рейтинг@Mail.ru
Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251111/novye-sotsobekty-i-turizm-v-krymu-glavnoe-so-vstrechi-putina-i-aksenova-1150809115.html
Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова
Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова
Президент РФ Владимир Путин во вторник встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Руководитель региона доложил российскому лидеру о социально-экономической... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T15:15
2025-11-11T15:15
владимир путин (политик)
сергей аксенов
крым
россия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150806030_0:51:940:580_1920x0_80_0_0_983cf14a374d6b267c1963e4359e678b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Руководитель региона доложил российскому лидеру о социально-экономической ситуации в республике, уделив отдельное внимание строительству социальных объектов, развитию дорожной инфраструктуры и результатам в туристической отрасли.Об основных заявлениях, прозвучавших на встрече главы РК с президентом страны – в подборке РИА Новости Крым.Экономика демонстрирует ростЭкономика Крыма, несмотря на внешние факторы воздействия, демонстрирует рост, отметил Аксенов. Увеличились налоговые и неналоговые доходы, продолжается реализация госпрограммы социально-экономического развития региона и национальных проектов (12), а также региональных программ (42)."Крупных объектов в рамках национальных проектов – до 200, капитальным ремонтом проходят по всем системам – здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство", – уточнил он.Также в РК будут введены три экотехнопарка общей мощностью 860 тысяч тонн.По госпрограмме социально-экономического развития на этот год заложено 68 миллиардов рублей. Самые крупные объекты – три новые школы в Евпатории, Феодосии и Симферопольском районе на 1800 мест, а также четыре детских сада на 620 мест. Кроме того, строятся объекты инфраструктуры, берегоукрепление, капитально ремонтируются берегоукрепительные сооружения.280 миллиардов рублей в рамках СЭЗГлава республики сообщил президенту, что в Крыму резидентами стали 1280 компаний. Суммарный объем инвестиций резидентов превышает 280 миллиардов рублей. В рамках этих проектов создано 12 тысяч рабочих мест.Также в РК зарегистрированы 284 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, в валовом региональном продукте это 35%.Налоги от туротрасли увеличилисьГоворя о развитии туристической отрасли, Аксенов подчеркнул, что регион за десять месяцев текущего года посетили свыше 6 миллионов отдыхающих. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2024-го.При этом доходы в бюджет от туристической отрасли Крыма в этом году на 2,2 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году.Темпы строительства жилья хорошиеВ Крыму по итогам 2025 года будет построено порядка 1,25 миллиона квадратных метров жилья, сообщил Аксенов. В целом это соответствует объемам 2024 года.Президент назвал эти показатели хорошими. В то же время, по словам главы РК, по показателю обеспеченности жильем Крым все еще отстает от среднероссийского уровня: в республике на человека приходится 21 квадратный метр, по России в среднем – 29,4 "квадрата".Дороги приводят в нормативное состояниеБолее половины дорог в Крыму приведут в нормативное состояние в течение ближайших пяти лет, заверил Аксенов главу государства.Сейчас доля автомагистралей РК, доведенных до нормативного состояния, составляет 48%. Власти региона планируют к 2030 году довести этот показатель до 60%.Он подчеркнул, что сейчас основное внимание уделяется улично-дорожной сети в муниципальных образованиях. Также проинформировал о ходе ремонта Джанкойской трассы.Победители программы "Герои Крыма"Аксенов также рассказал Путину о реализации программы "Герои Крыма" – регионального аналога федерального проекта "Время героев".По словам главы РК, на участие в программе поступило более 900 заявок от ветеранов СВО. Победителями стали 57 человек. За каждым из них закреплены вице-премьеры правительства региона, министры и руководители муниципалитетов. Сам является наставником для двух победителей программы "Герои Крыма".Он также отметил, что в РК, помимо федеральных, действуют дополнительно 28 региональных мер поддержки участников специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150806030_54:0:827:580_1920x0_80_0_0_725fa21f928848066240a1996d27e5da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), сергей аксенов, крым, россия, новости крыма, видео
Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова

Строительство соцобъектов и развитие туризма в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова

15:15 11.11.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Руководитель региона доложил российскому лидеру о социально-экономической ситуации в республике, уделив отдельное внимание строительству социальных объектов, развитию дорожной инфраструктуры и результатам в туристической отрасли.
Об основных заявлениях, прозвучавших на встрече главы РК с президентом страны – в подборке РИА Новости Крым.

Экономика демонстрирует рост

Экономика Крыма, несмотря на внешние факторы воздействия, демонстрирует рост, отметил Аксенов. Увеличились налоговые и неналоговые доходы, продолжается реализация госпрограммы социально-экономического развития региона и национальных проектов (12), а также региональных программ (42).
"Крупных объектов в рамках национальных проектов – до 200, капитальным ремонтом проходят по всем системам – здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство", – уточнил он.
Также в РК будут введены три экотехнопарка общей мощностью 860 тысяч тонн.
По госпрограмме социально-экономического развития на этот год заложено 68 миллиардов рублей. Самые крупные объекты – три новые школы в Евпатории, Феодосии и Симферопольском районе на 1800 мест, а также четыре детских сада на 620 мест. Кроме того, строятся объекты инфраструктуры, берегоукрепление, капитально ремонтируются берегоукрепительные сооружения.

280 миллиардов рублей в рамках СЭЗ

Глава республики сообщил президенту, что в Крыму резидентами стали 1280 компаний. Суммарный объем инвестиций резидентов превышает 280 миллиардов рублей. В рамках этих проектов создано 12 тысяч рабочих мест.
Также в РК зарегистрированы 284 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, в валовом региональном продукте это 35%.

Налоги от туротрасли увеличились

Говоря о развитии туристической отрасли, Аксенов подчеркнул, что регион за десять месяцев текущего года посетили свыше 6 миллионов отдыхающих. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2024-го.
При этом доходы в бюджет от туристической отрасли Крыма в этом году на 2,2 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году.

Темпы строительства жилья хорошие

В Крыму по итогам 2025 года будет построено порядка 1,25 миллиона квадратных метров жилья, сообщил Аксенов. В целом это соответствует объемам 2024 года.
Президент назвал эти показатели хорошими. В то же время, по словам главы РК, по показателю обеспеченности жильем Крым все еще отстает от среднероссийского уровня: в республике на человека приходится 21 квадратный метр, по России в среднем – 29,4 "квадрата".

Дороги приводят в нормативное состояние

Более половины дорог в Крыму приведут в нормативное состояние в течение ближайших пяти лет, заверил Аксенов главу государства.
Сейчас доля автомагистралей РК, доведенных до нормативного состояния, составляет 48%. Власти региона планируют к 2030 году довести этот показатель до 60%.
Он подчеркнул, что сейчас основное внимание уделяется улично-дорожной сети в муниципальных образованиях. Также проинформировал о ходе ремонта Джанкойской трассы.

Победители программы "Герои Крыма"

Аксенов также рассказал Путину о реализации программы "Герои Крыма" – регионального аналога федерального проекта "Время героев".
По словам главы РК, на участие в программе поступило более 900 заявок от ветеранов СВО. Победителями стали 57 человек. За каждым из них закреплены вице-премьеры правительства региона, министры и руководители муниципалитетов. Сам является наставником для двух победителей программы "Герои Крыма".
Он также отметил, что в РК, помимо федеральных, действуют дополнительно 28 региональных мер поддержки участников специальной военной операции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Владимир Путин (политик)Сергей АксеновКрымРоссияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:30Севастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет
16:09Крымская косметика стала лицом России на международном уровне
15:54Пожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку
15:49Военный транспортный самолет ВВС Турции разбился в Грузии
15:27В Крыму вынесли приговор двум организаторам незаконной миграции
15:15Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова
15:04Перестрелка в Сухуме – в городе объявлен план-перехват
14:48В Крыму построят еще шесть новых школ за пять лет – Аксенов
14:38Большинство дорог в Крыму приведут в порядок до 2030 года – Аксенов
14:31Шторм идет на Крым - энергетики перешли в режим повышенной готовности
14:23На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма
14:1668 млрд по ФЦП - Аксенов доложил Путину о больших стройках в Крыму
14:12Мощнейшая вспышка произошла на Солнце - Земля под ударом
14:03Победителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов
13:48Путин оценил темпы строительства жилья в Крыму
13:44Инвестиции в Крым в рамках СЭЗ превысили 280 млрд рублей – Аксенов
13:38Армия России наступает: ВСУ тысячами теряют людей и технику
13:23Над Черным морем снова отработала ПВО
13:15Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма
12:58Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда
Лента новостейМолния