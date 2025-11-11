Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил темпы строительства жилья в Крыму - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Путин оценил темпы строительства жилья в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму по итогам 2025 года будет построено порядка 1,25 миллиона квадратных метров жилья, сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер назвал эти показатели хорошими."Благодаря Вашей поддержке двигаемся по направлению строительства. В целом построено где-то около 1 миллиона 250 тысяч квадратных метров в 2024 году и в этом выйдем на те же параметры", – сказал Аксенов."Это хорошие показатели", – оценил Путин озвученные главой РК данные.В то же время, по словам Аксенова, по показателю обеспеченности жильем Крым все еще отстает от среднероссийского уровня."В среднем у нас обеспеченность на одного человека жилой площадью – 21 (квадратный) метр, по России в среднем – 29,4", – уточнил глава РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Путин оценил темпы строительства жилья в Крыму

Путин назвал хорошими показатели строительства жилья в Крыму

13:48 11.11.2025 (обновлено: 13:53 11.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму по итогам 2025 года будет построено порядка 1,25 миллиона квадратных метров жилья, сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер назвал эти показатели хорошими.
"Благодаря Вашей поддержке двигаемся по направлению строительства. В целом построено где-то около 1 миллиона 250 тысяч квадратных метров в 2024 году и в этом выйдем на те же параметры", – сказал Аксенов.
"Это хорошие показатели", – оценил Путин озвученные главой РК данные.
В то же время, по словам Аксенова, по показателю обеспеченности жильем Крым все еще отстает от среднероссийского уровня.
"В среднем у нас обеспеченность на одного человека жилой площадью – 21 (квадратный) метр, по России в среднем – 29,4", – уточнил глава РК.
