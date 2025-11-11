https://crimea.ria.ru/20251111/putin-otsenil-tempy-stroitelstva-zhilya-v-krymu-1150806851.html

Путин оценил темпы строительства жилья в Крыму

Путин оценил темпы строительства жилья в Крыму - РИА Новости Крым, 11.11.2025

Путин оценил темпы строительства жилья в Крыму

В Крыму по итогам 2025 года будет построено порядка 1,25 миллиона квадратных метров жилья, сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ... РИА Новости Крым, 11.11.2025

2025-11-11T13:48

2025-11-11T13:48

2025-11-11T13:53

владимир путин (политик)

сергей аксенов

новости крыма

крым

жилье в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149152256_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_e54672779fdd860536aaa415792a7e76.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму по итогам 2025 года будет построено порядка 1,25 миллиона квадратных метров жилья, сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер назвал эти показатели хорошими."Благодаря Вашей поддержке двигаемся по направлению строительства. В целом построено где-то около 1 миллиона 250 тысяч квадратных метров в 2024 году и в этом выйдем на те же параметры", – сказал Аксенов."Это хорошие показатели", – оценил Путин озвученные главой РК данные.В то же время, по словам Аксенова, по показателю обеспеченности жильем Крым все еще отстает от среднероссийского уровня."В среднем у нас обеспеченность на одного человека жилой площадью – 21 (квадратный) метр, по России в среднем – 29,4", – уточнил глава РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251111/investitsii-v-krym-v-ramkakh-sez-prevysili-280-mlrd-rubley--aksenov-1150806550.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сергей аксенов, новости крыма, крым, жилье в крыму