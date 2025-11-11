https://crimea.ria.ru/20251111/68-mlrd-po-ftsp---aksenov-dolozhil-putinu-o-bolshikh-stroykakh-v-krymu-1150807670.html
68 млрд по ФЦП - Аксенов доложил Путину о больших стройках в Крыму
68 млрд по ФЦП - Аксенов доложил Путину о больших стройках в Крыму - РИА Новости Крым, 11.11.2025
68 млрд по ФЦП - Аксенов доложил Путину о больших стройках в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов во вторник доложил президенту России Владимиру Путину о реализации в Крыму национальных проектов и о строительстве инфраструктурных... РИА Новости Крым, 11.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов во вторник доложил президенту России Владимиру Путину о реализации в Крыму национальных проектов и о строительстве инфраструктурных объектов в рамках федерального финансирования. Фрагмент встречи транслировала пресс-служба Кремля."По федеральной целевой программе у нас (заложено – ред.) 68 миллиардов рублей на этот год. 36 вводных объектов, из которых самые крупные – это три новые школы. Одна в Евпатории, одна в Феодосии и одна в Симферопольском районе – в Укромном. В целом на 1,8 тысяч мест все три школы", – проинформировал Аксенов.Также по Федеральной целевой программе в Крыму сейчас возводятся четыре детских сада на 620 мест, а также объекты инфраструктуры, строятся и ремонтируются берегоукрепительные сооружения. Кроме того, в республике реализуются 12 национальных проектов. Речь идет о 200 крупных объектах – стройках и капитальных ремонтах по всем системам – здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства.Крым и Севастополь с 2026 по 2028 год включительно получат из федерального бюджета России свыше 301 млрд рублей инвестиций. Эта сумма уже не станет меньше – она может быть только увеличена, притом, что и сейчас является наибольшей, сообщал ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Ивлев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов во вторник доложил президенту России Владимиру Путину о реализации в Крыму национальных проектов и о строительстве инфраструктурных объектов в рамках федерального финансирования. Фрагмент встречи транслировала пресс-служба Кремля.
"По федеральной целевой программе у нас (заложено – ред.) 68 миллиардов рублей на этот год. 36 вводных объектов, из которых самые крупные – это три новые школы. Одна в Евпатории, одна в Феодосии и одна в Симферопольском районе – в Укромном. В целом на 1,8 тысяч мест все три школы", – проинформировал Аксенов.
Также по Федеральной целевой программе в Крыму сейчас возводятся четыре детских сада на 620 мест, а также объекты инфраструктуры, строятся и ремонтируются берегоукрепительные сооружения.
Кроме того, в республике реализуются 12 национальных проектов. Речь идет о 200 крупных объектах – стройках и капитальных ремонтах по всем системам – здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства.
"При этом самое крупное, все, что касается объектов мусоропереработки, – полностью федеральное финансирование. Три экотехнопарка будут введены в Крыму в эксплуатацию (основная проблема – накопление мусора за предыдущие годы): один – в этом году, один – в 2026-м и один – в 2027 году. Общая мощность – 860 тысяч тонн. Полностью при поддержке правительства", – доложил Аксенов.
Крым и Севастополь с 2026 по 2028 год включительно получат из федерального бюджета России свыше 301 млрд рублей инвестиций
. Эта сумма уже не станет меньше – она может быть только увеличена, притом, что и сейчас является наибольшей, сообщал ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Ивлев.
