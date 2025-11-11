https://crimea.ria.ru/20251111/bolshinstvo-dorog-v-krymu-privedut-v-poryadok-do-2030-goda--aksenov-1150807862.html

Большинство дорог в Крыму приведут в порядок до 2030 года – Аксенов

Большинство дорог в Крыму приведут в порядок до 2030 года – Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Более половины дорог в Крыму приведут в нормативное состояние в течение ближайших пяти лет. Об этом проинформировал глава республики Сергей Аксенов в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.Он подчеркнул, что сейчас основное внимание уделяется улично-дорожной сети в муниципальных образованиях. Также проинформировал о ходе ремонта Джанкойской трассы.В Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов. В частности, в рамках выполнения поручения президента России продолжается работа по строительству съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью и дальнейшая модернизация транспортной инфраструктуры для развития туризма.

