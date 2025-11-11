Рейтинг@Mail.ru
Большинство дорог в Крыму приведут в порядок до 2030 года – Аксенов - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251111/bolshinstvo-dorog-v-krymu-privedut-v-poryadok-do-2030-goda--aksenov-1150807862.html
Большинство дорог в Крыму приведут в порядок до 2030 года – Аксенов
Большинство дорог в Крыму приведут в порядок до 2030 года – Аксенов - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Большинство дорог в Крыму приведут в порядок до 2030 года – Аксенов
Более половины дорог в Крыму приведут в нормативное состояние в течение ближайших пяти лет. Об этом проинформировал глава республики Сергей Аксенов в ходе... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T14:38
2025-11-11T14:21
дороги крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
владимир путин (политик)
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135278022_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_68fee35354a1f7d116a108a1b65b2f31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Более половины дорог в Крыму приведут в нормативное состояние в течение ближайших пяти лет. Об этом проинформировал глава республики Сергей Аксенов в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.Он подчеркнул, что сейчас основное внимание уделяется улично-дорожной сети в муниципальных образованиях. Также проинформировал о ходе ремонта Джанкойской трассы.В Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов. В частности, в рамках выполнения поручения президента России продолжается работа по строительству съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью и дальнейшая модернизация транспортной инфраструктуры для развития туризма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил темпы строительства жилья в КрымуИнвестиции в Крым в рамках СЭЗ превысили 280 млрд рублей – АксеновПобедителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135278022_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7a5389af46dae8b5fd13717f3d08cf4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дороги крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, владимир путин (политик), сергей аксенов
Большинство дорог в Крыму приведут в порядок до 2030 года – Аксенов

Более половины крымских дорог за пять лет приведут в нормативное состояние – Аксенов

14:38 11.11.2025
 
© Пресс-служба ВАДТрасса "Таврида"
Трасса Таврида
© Пресс-служба ВАД
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Более половины дорог в Крыму приведут в нормативное состояние в течение ближайших пяти лет. Об этом проинформировал глава республики Сергей Аксенов в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.
"Сейчас доля дорог, доведенных до нормативного состояния – 48 процентов… Изменения колоссальные, планируем к 2030 году довести до 60 процентов уровень в нормативном состоянии", – доложил глава республики.
Он подчеркнул, что сейчас основное внимание уделяется улично-дорожной сети в муниципальных образованиях. Также проинформировал о ходе ремонта Джанкойской трассы.
"Передали ее непосредственно уже в собственность федеральную Росавтодору, и уже начали ремонт. Это основная трасса, которая связывает нас с историческими регионами, которые вернулись в 2022 году", – сказал Аксенов.
В Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов. В частности, в рамках выполнения поручения президента России продолжается работа по строительству съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью и дальнейшая модернизация транспортной инфраструктуры для развития туризма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин оценил темпы строительства жилья в Крыму
Инвестиции в Крым в рамках СЭЗ превысили 280 млрд рублей – Аксенов
Победителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов
 
Дороги КрымаРемонт и строительство дорог в КрымуНовости КрымаВладимир Путин (политик)Сергей Аксенов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:09Крымская косметика стала лицом России на международном уровне
15:54Пожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку
15:49Военный транспортный самолет ВВС Турции разбился в Грузии
15:27В Крыму вынесли приговор двум организаторам незаконной миграции
15:15Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова
15:04Перестрелка в Сухуме – в городе объявлен план-перехват
14:48В Крыму построят еще шесть новых школ за пять лет – Аксенов
14:38Большинство дорог в Крыму приведут в порядок до 2030 года – Аксенов
14:31Шторм идет на Крым - энергетики перешли в режим повышенной готовности
14:23На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма
14:1668 млрд по ФЦП - Аксенов доложил Путину о больших стройках в Крыму
14:12Мощнейшая вспышка произошла на Солнце - Земля под ударом
14:03Победителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов
13:48Путин оценил темпы строительства жилья в Крыму
13:44Инвестиции в Крым в рамках СЭЗ превысили 280 млрд рублей – Аксенов
13:38Армия России наступает: ВСУ тысячами теряют людей и технику
13:23Над Черным морем снова отработала ПВО
13:15Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма
12:58Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда
12:44Восточная часть Купянска полностью освобождена от ВСУ – Минобороны
Лента новостейМолния