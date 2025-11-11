https://crimea.ria.ru/20251111/pobeditelyami-programmy-geroi-kryma-stali-57-uchastnikov-svo--aksenov-1150807341.html

Победителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов

Более 900 заявок поступило от ветеранов СВО на участие в кадровой программе "Герои Крыма" (региональный аналог программы "Время героев"), победителями стали 57...

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Более 900 заявок поступило от ветеранов СВО на участие в кадровой программе "Герои Крыма" (региональный аналог программы "Время героев"), победителями стали 57 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Глава республики добавил, что сам является наставником для двух победителей программы "Герои Крыма".Аксенов также отметил, что в РК, помимо федеральных, действуют дополнительно 28 региональных мер поддержки участников специальной военной операции.Программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента РФ. Ее целью является подготовка квалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти, на предприятиях и в организациях Республики Крым. Отбор участников программы проводился общественным советом, главой которого избрали Сергея Аксенова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

