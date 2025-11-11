Рейтинг@Mail.ru
Победителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов
11.11.2025
Победителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Более 900 заявок поступило от ветеранов СВО на участие в кадровой программе "Герои Крыма" (региональный аналог программы "Время героев"), победителями стали 57 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Глава республики добавил, что сам является наставником для двух победителей программы "Герои Крыма".Аксенов также отметил, что в РК, помимо федеральных, действуют дополнительно 28 региональных мер поддержки участников специальной военной операции.Программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента РФ. Ее целью является подготовка квалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти, на предприятиях и в организациях Республики Крым. Отбор участников программы проводился общественным советом, главой которого избрали Сергея Аксенова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Более 900 заявок поступило от ветеранов СВО на участие в кадровой программе "Герои Крыма" (региональный аналог программы "Время героев"), победителями стали 57 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По программе "Время героев", у нас это крымская региональная программа "Герои Крыма", на участие в конкурсе подано более 900 заявок. По итогам общественным советом выбрано 57 победителей. За всеми сейчас закреплены вице-премьеры правительства (Крыма – ред.), министры и руководители муниципалитетов – прямо персонально за каждым бойцом", – сказал Аксенов.

Глава республики добавил, что сам является наставником для двух победителей программы "Герои Крыма".
Аксенов также отметил, что в РК, помимо федеральных, действуют дополнительно 28 региональных мер поддержки участников специальной военной операции.
Программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента РФ. Ее целью является подготовка квалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти, на предприятиях и в организациях Республики Крым. Отбор участников программы проводился общественным советом, главой которого избрали Сергея Аксенова.
