https://crimea.ria.ru/20251111/pobeditelyami-programmy-geroi-kryma-stali-57-uchastnikov-svo--aksenov-1150807341.html
Победителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов
Победителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Победителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов
Более 900 заявок поступило от ветеранов СВО на участие в кадровой программе "Герои Крыма" (региональный аналог программы "Время героев"), победителями стали 57... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T14:03
2025-11-11T14:03
2025-11-11T14:05
герои крыма
новости крыма
сергей аксенов
владимир путин (политик)
герои сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1e/1123707510_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_98be0bd16fba8e45a344ea26cfc9d629.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Более 900 заявок поступило от ветеранов СВО на участие в кадровой программе "Герои Крыма" (региональный аналог программы "Время героев"), победителями стали 57 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Глава республики добавил, что сам является наставником для двух победителей программы "Герои Крыма".Аксенов также отметил, что в РК, помимо федеральных, действуют дополнительно 28 региональных мер поддержки участников специальной военной операции.Программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента РФ. Ее целью является подготовка квалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти, на предприятиях и в организациях Республики Крым. Отбор участников программы проводился общественным советом, главой которого избрали Сергея Аксенова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251027/v-krymu-veteran-svo-izbran-glavoy-administratsii-selskogo-poseleniya-1150462213.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1e/1123707510_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_7240af6bc15ae9a3cdbba0b52814cb52.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
герои крыма, новости крыма, сергей аксенов, владимир путин (политик), герои сво
Победителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов
57 бойцов СВО стали победителями программы "Герои Крыма" – Аксенов на встрече с Путиным
14:03 11.11.2025 (обновлено: 14:05 11.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Более 900 заявок поступило от ветеранов СВО на участие в кадровой программе "Герои Крыма" (региональный аналог программы "Время героев"), победителями стали 57 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"По программе "Время героев", у нас это крымская региональная программа "Герои Крыма", на участие в конкурсе подано более 900 заявок. По итогам общественным советом выбрано 57 победителей. За всеми сейчас закреплены вице-премьеры правительства (Крыма – ред.), министры и руководители муниципалитетов – прямо персонально за каждым бойцом", – сказал Аксенов.
Глава республики добавил, что сам является наставником для двух победителей программы "Герои Крыма".
Аксенов также отметил, что в РК, помимо федеральных, действуют дополнительно 28 региональных мер поддержки участников специальной военной операции.
Программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента РФ. Ее целью является подготовка квалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти, на предприятиях и в организациях Республики Крым. Отбор участников программы проводился общественным советом, главой которого избрали Сергея Аксенова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.