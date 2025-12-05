https://crimea.ria.ru/20251205/za-11-let-ot-agressii-kievskogo-rezhima-pogibli-bolee-7-tysyach-grazhdan---sk-1151427581.html

За 11 лет от агрессии киевского режима погибли более 7 тысяч граждан - СК

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. За последние 11 лет от агрессии киевского режима погибли 7147 мирных жителей. Следственным Комитетом РФ возбуждено почти 9 тысяч уголовных дел. Об этом сообщил в своем докладе на оперативном совещании в Мариуполе первый заместитель главы СК РФ Эдуард Кабурнеев.Кроме того, из доклада главе СК Александру Бастрыкину стало известно, что уже собраны доказательства причастности украинских боевиков к убийству 14 пленных российских военнослужащих в Харьковской области в 2022 году. Все боевики объявлены в международный розыск.Вместе с тем заочно предъявлено обвинение в совершении теракта командиру 414 отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем ВСУ Роберту Бровди. В результате которого погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева."Бровди объявлен в международный розыск, расследование находится на завершающей стадии", - отметили в ведомстве.Россия и дальше продолжит фиксировать военные преступления киевского режима на Украине, чтобы все преступники понесли заслуженное наказание, заявил глава МИД Сергей Лавров в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Преступлениям киевского режима рано или поздно дадут оценку - ЛавровВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по Крыму113 мирных россиян пострадали от атак ВСУ за неделю

