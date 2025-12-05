За 11 лет от агрессии киевского режима погибли более 7 тысяч граждан - СК
За 11 лет киевский режим совершил почти 9 тысяч преступлений против жителей – Следком
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. За последние 11 лет от агрессии киевского режима погибли 7147 мирных жителей. Следственным Комитетом РФ возбуждено почти 9 тысяч уголовных дел. Об этом сообщил в своем докладе на оперативном совещании в Мариуполе первый заместитель главы СК РФ Эдуард Кабурнеев.
"За 11 лет преступных действий киевского режима СКР возбуждено 8759 тысяч уголовных дел. Установлено, что в результате агрессии ВСУ 7147 мирных жителей погибли, 20897 граждан ранены. Из числа всех возбужденных завершено расследование 890 уголовных дел по обвинению 1205 украинских военнослужащих. Приговоры вынесены 1053 военнослужащим, 64 из них осуждены к пожизненному лишению свободы", - приводит слова Кабурнеева пресс-служба Информационного центра СК России.
Кроме того, из доклада главе СК Александру Бастрыкину стало известно, что уже собраны доказательства причастности украинских боевиков к убийству 14 пленных российских военнослужащих в Харьковской области в 2022 году. Все боевики объявлены в международный розыск.
Вместе с тем заочно предъявлено обвинение в совершении теракта командиру 414 отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем ВСУ Роберту Бровди. В результате которого погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева.
"Бровди объявлен в международный розыск, расследование находится на завершающей стадии", - отметили в ведомстве.
Россия и дальше продолжит фиксировать военные преступления киевского режима на Украине, чтобы все преступники понесли заслуженное наказание, заявил глава МИД Сергей Лавров в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
Читайте также на РИА Новости Крым: