https://crimea.ria.ru/20250326/pogibla-voenkor-pervogo-kanala-anna-prokofeva--1145235103.html

Погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева

Погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева

При исполнении профессионального долга в приграничном районе Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Об этом со... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T11:23

2025-03-26T11:23

2025-03-26T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. При исполнении профессионального долга в приграничном районе Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Об этом со ссылкой на пресс-службу телеканала сообщает РИА Новости.Находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков получил ранение.Анна Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года. Также она вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала сотрудничать с Первым каналом.Это не первый случай гибели военкоров в зоне СВО за последние дни. 24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.Кроме того, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с погибшими. Следком возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, белгородская область, обстрелы белгородской области, утраты, сми