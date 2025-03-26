Погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева
Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга
11:23 26.03.2025 (обновлено: 14:25 26.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. При исполнении профессионального долга в приграничном районе Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Об этом со ссылкой на пресс-службу телеканала сообщает РИА Новости.
"При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине", - сказали в пресс-службе.
Находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков получил ранение.
"Анне было 35 лет, совсем скоро у нее был бы день рождения. Она окончила РУДН по специальности "журналистика", свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства "Россия Сегодня". На Первом канале с 2023 года, военный корреспондент, вела репортажи из зоны СВО", - добавили в пресс-службе.
Анна Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года. Также она вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала сотрудничать с Первым каналом.
Это не первый случай гибели военкоров в зоне СВО за последние дни. 24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.
Кроме того, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с погибшими. Следком возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения специальной военной операции.
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