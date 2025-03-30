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В Белгородской области после удара ВСУ ранен замглавы администрации - РИА Новости Крым, 30.03.2025
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В Белгородской области после удара ВСУ ранен замглавы администрации
В Белгородской области после удара ВСУ ранен замглавы администрации - РИА Новости Крым, 30.03.2025
В Белгородской области после удара ВСУ ранен замглавы администрации
В результате удара беспилотника ВСУ ранен секретарь совета безопасности Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T11:41
2025-03-30T11:41
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В результате удара беспилотника ВСУ ранен секретарь совета безопасности Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу, медики оказывают всю необходимую помощь. По их оценке, состояние у раненого средней степени тяжести.Неделю назад дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области. В машине находились мать и дочь – от полученных ранений мать погибла на месте до приезда медиков.Также в прошлое воскресенье погибла фельдшер бригады скорой помощи в Пологовском округе Запорожской области от целенаправленного удара дроном ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собиравший металлолом мужчина погиб от взрыва мины в Курской областиИз-за атаки ВСУ в Ростовской области загорелась машина - погиб человекВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области
В Белгородской области после удара ВСУ ранен замглавы администрации

Замглавы администрации ранен после удара ВСУ по Белгородской области

11:41 30.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В результате удара беспилотника ВСУ ранен секретарь совета безопасности Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа беспилотник ударил по частному сектору. В результате детонации боеприпаса получил минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и рук заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь совета безопасности Вячеслав Иванович Радченко", – сказано в сообщении.
Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу, медики оказывают всю необходимую помощь. По их оценке, состояние у раненого средней степени тяжести.
Неделю назад дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области. В машине находились мать и дочь – от полученных ранений мать погибла на месте до приезда медиков.
Также в прошлое воскресенье погибла фельдшер бригады скорой помощи в Пологовском округе Запорожской области от целенаправленного удара дроном ВСУ.
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Вячеслав ГладковБелгородская областьНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы Белгородской области
 
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