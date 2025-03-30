https://crimea.ria.ru/20250330/v-belgorodskoy-oblasti-posle-udara-vsu-ranen-zamglavy-administratsii-1145320029.html

В Белгородской области после удара ВСУ ранен замглавы администрации

В Белгородской области после удара ВСУ ранен замглавы администрации - РИА Новости Крым, 30.03.2025

В Белгородской области после удара ВСУ ранен замглавы администрации

В результате удара беспилотника ВСУ ранен секретарь совета безопасности Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T11:41

2025-03-30T11:41

2025-03-30T11:41

вячеслав гладков

белгородская область

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В результате удара беспилотника ВСУ ранен секретарь совета безопасности Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу, медики оказывают всю необходимую помощь. По их оценке, состояние у раненого средней степени тяжести.Неделю назад дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области. В машине находились мать и дочь – от полученных ранений мать погибла на месте до приезда медиков.Также в прошлое воскресенье погибла фельдшер бригады скорой помощи в Пологовском округе Запорожской области от целенаправленного удара дроном ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собиравший металлолом мужчина погиб от взрыва мины в Курской областиИз-за атаки ВСУ в Ростовской области загорелась машина - погиб человекВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области