https://crimea.ria.ru/20250330/mid-vengrii-udary-po-energoobektam-v-rf--ataka-na-suverenitet-vengrii-1145317030.html

МИД Венгрии: удары по энергообъектам в РФ – атака на суверенитет страны

МИД Венгрии: удары по энергообъектам в РФ – атака на суверенитет страны - РИА Новости Крым, 30.03.2025

МИД Венгрии: удары по энергообъектам в РФ – атака на суверенитет страны

В Венгрии расценивают удары по инфраструктуре, через которую Будапешт получает энергоносители из России, как атаку на свой суверенитет Об этом в интервью РИА... РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T07:43

2025-03-30T07:43

2025-03-30T08:00

венгрия

петер сийярто

мнения

энергетика

политика

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Венгрии расценивают удары по инфраструктуре, через которую Будапешт получает энергоносители из России, как атаку на свой суверенитет Об этом в интервью РИА Новости заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Также министр подчеркнул, что "проблемой последних месяцев были атаки Украины на нефтепровод "Дружба" и его соединительную инфраструктуру", из-за чего в Венгрии возникали перебои с поставками нефти.Глава венгерского МИД также приветствовал договоренность о взаимном отказе Москвы и Украины от ударов по энергоинфраструктуре, и отметил, что в их списке есть объекты, по которым российские нефть и газ поступают в Венгрию.В начале марта поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба". Генштаб ВСУ подтвердил, что одной из целей массированной атаки беспилотников был нефтепровод "Дружба".В декабре прошлого года из-за повреждения нефтепровода "Дружба" Польше произошла утечка. В 2023 году на нефтепроводе "Дружба" произошла утечка, из-за которой одну из ниток отключили в направлении Германии. Разгерметизация также была зафиксирована на территории Польши.20 марта ВСУ произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа" в Курской области. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт". В Минобороны РФ уточнили, что данные действия украинских боевиков являются провокацией киевского режима в целях дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа.28 марта в Минобороны РФ сообщили о двойном ударе ВСУ по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области, объект практически уничтожен. Атака украинских войск по газоизмерительной станции "Суджа" была совершена с помощью Франции и Великобритании, заявили в МИД РФ.Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, приказ президента России Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется Вооруженными силами РФ. Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта, когда состоялся разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и были достигнуты соответствующие договоренности.19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

венгрия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, петер сийярто, мнения, энергетика, политика, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу