МИД Венгрии: удары по энергообъектам в РФ – атака на суверенитет страны
Удары по энергообъектам в России являются атакой на суверенитет Венгрии – МИД
07:43 30.03.2025 (обновлено: 08:00 30.03.2025)
© AP PhotoНефтепровод "Дружба"
© AP Photo
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Венгрии расценивают удары по инфраструктуре, через которую Будапешт получает энергоносители из России, как атаку на свой суверенитет Об этом в интервью РИА Новости заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Энергетическая безопасность – это вопрос суверенитета, и мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет. Поэтому мы отвергаем все подобные атаки", – сказал Сийярто.
Также министр подчеркнул, что "проблемой последних месяцев были атаки Украины на нефтепровод "Дружба" и его соединительную инфраструктуру", из-за чего в Венгрии возникали перебои с поставками нефти.
Глава венгерского МИД также приветствовал договоренность о взаимном отказе Москвы и Украины от ударов по энергоинфраструктуре, и отметил, что в их списке есть объекты, по которым российские нефть и газ поступают в Венгрию.
В начале марта поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба". Генштаб ВСУ подтвердил, что одной из целей массированной атаки беспилотников был нефтепровод "Дружба".
В декабре прошлого года из-за повреждения нефтепровода "Дружба" Польше произошла утечка. В 2023 году на нефтепроводе "Дружба" произошла утечка, из-за которой одну из ниток отключили в направлении Германии. Разгерметизация также была зафиксирована на территории Польши.
20 марта ВСУ произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа" в Курской области. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт". В Минобороны РФ уточнили, что данные действия украинских боевиков являются провокацией киевского режима в целях дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
28 марта в Минобороны РФ сообщили о двойном ударе ВСУ по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области, объект практически уничтожен. Атака украинских войск по газоизмерительной станции "Суджа" была совершена с помощью Франции и Великобритании, заявили в МИД РФ.
Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, приказ президента России Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется Вооруженными силами РФ. Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта, когда состоялся разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и были достигнуты соответствующие договоренности.
19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.
После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.
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