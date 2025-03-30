https://crimea.ria.ru/20250330/rossiyskaya-armiya-osvobodila-zaporozhe-v-dnr--minoborony-rf-1145321036.html
Российская армия освободила Запорожье в ДНР – Минобороны РФ
Российская армия освободила Запорожье в ДНР – Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Российская армия освободила Запорожье в ДНР – Минобороны РФ
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Запорожье в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T12:17
2025-03-30T12:17
2025-03-30T12:38
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Запорожье в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российскими военными двух населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.В пятницу подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области.Еще днем ранее подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. А силы группировки "Запад" взяли под контроль Мирное в Донецкой Народной Республике.До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. Неделей ранее было освобождено Степовое в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российская армия освободила Запорожье в ДНР – Минобороны РФ
Освобождено Запорожье в ДНР – Минобороны РФ
12:17 30.03.2025 (обновлено: 12:38 30.03.2025)