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Российская армия освободила Запорожье в ДНР – Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 30.03.2025
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Российская армия освободила Запорожье в ДНР – Минобороны РФ
Российская армия освободила Запорожье в ДНР – Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Российская армия освободила Запорожье в ДНР – Минобороны РФ
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Запорожье в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T12:17
2025-03-30T12:38
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Запорожье в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российскими военными двух населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.В пятницу подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области.Еще днем ранее подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. А силы группировки "Запад" взяли под контроль Мирное в Донецкой Народной Республике.До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. Неделей ранее было освобождено Степовое в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российская армия освободила Запорожье в ДНР – Минобороны РФ

Освобождено Запорожье в ДНР – Минобороны РФ

12:17 30.03.2025 (обновлено: 12:38 30.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Запорожье в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении военного ведомства.
Накануне в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российскими военными двух населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.
В пятницу подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области.
Еще днем ранее подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. А силы группировки "Запад" взяли под контроль Мирное в Донецкой Народной Республике.
До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. Неделей ранее было освобождено Степовое в Запорожской области.
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Министерство обороны РФНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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