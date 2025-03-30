https://crimea.ria.ru/20250330/rossiyskaya-armiya-osvobodila-zaporozhe-v-dnr--minoborony-rf-1145321036.html

Российская армия освободила Запорожье в ДНР – Минобороны РФ

Российская армия освободила Запорожье в ДНР – Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 30.03.2025

Российская армия освободила Запорожье в ДНР – Минобороны РФ

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Запорожье в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T12:17

2025-03-30T12:17

2025-03-30T12:38

министерство обороны рф

новости сво

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142646671_0:334:3046:2048_1920x0_80_0_0_ee8126cfb80f7e8618b9a19f85926f61.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Запорожье в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российскими военными двух населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.В пятницу подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области.Еще днем ранее подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. А силы группировки "Запад" взяли под контроль Мирное в Донецкой Народной Республике.До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. Неделей ранее было освобождено Степовое в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу