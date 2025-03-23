https://crimea.ria.ru/20250323/rossiyskie-voyska-osvobodili-sribnoe-v-dnr-1145161563.html
Российские войска освободили Срибное в ДНР
Российские войска освободили Срибное в ДНР - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Российские войска освободили Срибное в ДНР
Подразделения группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T12:04
2025-03-23T12:04
2025-03-23T12:11
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
новости сво
новости
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Подразделения группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250317/armiya-rossii-vzyala-pod-kontrol-stepovoe-v-zaporozhskoy-oblasti-1144984287.html
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, новости, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)
Российские войска освободили Срибное в ДНР
МО РФ: российские войска освободили населенный пункт Срибное в ДНР
12:04 23.03.2025 (обновлено: 12:11 23.03.2025)