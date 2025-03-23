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Российские войска освободили Срибное в ДНР - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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Российские войска освободили Срибное в ДНР
Российские войска освободили Срибное в ДНР - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Российские войска освободили Срибное в ДНР
Подразделения группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.03.2025
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Подразделения группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250317/armiya-rossii-vzyala-pod-kontrol-stepovoe-v-zaporozhskoy-oblasti-1144984287.html
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, новости, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)
Российские войска освободили Срибное в ДНР

МО РФ: российские войска освободили населенный пункт Срибное в ДНР

12:04 23.03.2025 (обновлено: 12:11 23.03.2025)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Подразделения группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Срибное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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Военнослужащие России - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
17 марта, 12:08
Армия России взяла под контроль Степовое в Запорожской области
 
Министерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОНовостиАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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