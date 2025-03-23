https://crimea.ria.ru/20250323/rossiyskie-voyska-osvobodili-sribnoe-v-dnr-1145161563.html

Российские войска освободили Срибное в ДНР

Российские войска освободили Срибное в ДНР - РИА Новости Крым, 23.03.2025

Российские войска освободили Срибное в ДНР

Подразделения группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T12:04

2025-03-23T12:04

2025-03-23T12:11

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

новости сво

новости

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0b/1134110635_0:133:2078:1302_1920x0_80_0_0_4735226595db6d42dcd49566b19e8650.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Подразделения группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250317/armiya-rossii-vzyala-pod-kontrol-stepovoe-v-zaporozhskoy-oblasti-1144984287.html

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, новости, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)