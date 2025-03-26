https://crimea.ria.ru/20250326/v-kerchi-razrushaetsya-pamyatnyy-kolodets-adzhimushkayskikh-kamenolomen---sk-1145235619.html
В Керчи разрушается памятный колодец Аджимушкайских каменоломен - СК
В Керчи разрушается памятный колодец Аджимушкайских каменоломен - СК - РИА Новости Крым, 26.03.2025
В Керчи разрушается памятный колодец Аджимушкайских каменоломен - СК
Глава СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту разрушения памятного колодца, посвященного подвигу советских солдат, оборонявших Керчь РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T11:40
2025-03-26T11:40
2025-03-26T11:46
керчь
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александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту разрушения памятного колодца, посвященного подвигу советских солдат, оборонявших Керчь во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.Колодец – часть мемориального комплекса Аджимушкайских каменоломен. По информации ведомства, сообщения о ненадлежащем содержании памятника появились в СМИ и социальной сети.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, а после завершения расследования уголовного дела - доложить о результатах. Началась процессуальная проверка.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил привести в порядок все мемориалы и воинские захоронения ко Дню Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ко Дню Победы откроют после реставрации два памятникаВ Бахчисарайском районе Крыма приводят в порядок памятники ко Дню ПобедыЮНЕСКО просят защитить памятник Пушкину в Одессе
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керчь, памятники крыма, памятники, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, крым, новости крыма, великая отечественная война
В Керчи разрушается памятный колодец Аджимушкайских каменоломен - СК
СК возбудит уголовное дело по факту разрушении памятника в Керчи
11:40 26.03.2025 (обновлено: 11:46 26.03.2025)