Рейтинг@Mail.ru
Веселовка в Сумской области перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250329/veselovka-v-sumskoy-oblasti-pereshla-pod-kontrol-rossii-1145312179.html
Веселовка в Сумской области перешла под контроль России
Веселовка в Сумской области перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Веселовка в Сумской области перешла под контроль России
Вооруженные силы России выбили украинские формирования из Веселовки в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T13:53
2025-03-29T13:57
сумская область
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144823534_0:34:2952:1694_1920x0_80_0_0_e36b1542fe539961e59590cf721b71b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские формирования из Веселовки в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее в военном ведомстве сообщили об освобождении села Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области.В пятницу подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области.Еще днем ранее подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. А силы группировки "Запад" взяли под контроль Мирное в Донецкой Народной Республике.До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. Неделей ранее было освобождено Степовое в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сумская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144823534_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d96c186361fd4eb8687087962f12586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сумская область, новости сво
Веселовка в Сумской области перешла под контроль России

Армия России освободила населенный пункт Веселовка в Сумской области

13:53 29.03.2025 (обновлено: 13:57 29.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские формирования из Веселовки в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области", - говорится в сообщении.
Ранее в военном ведомстве сообщили об освобождении села Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области.
В пятницу подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области.
Еще днем ранее подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. А силы группировки "Запад" взяли под контроль Мирное в Донецкой Народной Республике.
До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. Неделей ранее было освобождено Степовое в Запорожской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Сумская областьНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:14На Крым идет холодная фронтальная система: что будет с погодой
15:43МВФ выделит Украине $400 млн в рамках кредитной программы
15:21Президент Бразилии приедет в Москву на Парад Победы
14:58Связист из Крыма награжден орденом Мужества
14:44Армия России громит ВСУ в Сумской области
14:13Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма около 70 млрд рублей
13:53Веселовка в Сумской области перешла под контроль России
13:41Шесть нелегальных мигрантов нашли на дачах в Севастополе
13:28Армия России уничтожила еще 1395 боевиков ВСУ
12:54Новое сильное землетрясение произошло в Мьянме 1:22
12:43Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области
12:25ВСУ атаковали солнечные электростанции в Херсонской области
11:55Пожар в Нижнегорском районе Крыма: сгорела летняя кухня
11:22Сколько инвестиций привлечет Крым в 2025 году
11:04Крымский мост сейчас: за час пробка увеличилась в семь раз
10:4614-летнюю актрису Темнову из "Миротворца" пригласили в "Артек"
10:29Силовики в Севастополе ищут мигрантов
10:11На Крымском мосту выросла очередь
09:54Спрос на летний отдых в Крыму ожидаемо растет – АТОР
09:24Двое детей и четверо взрослых пострадали в страшном ДТП под Ялтой
Лента новостейМолния