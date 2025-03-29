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Веселовка в Сумской области перешла под контроль России
Веселовка в Сумской области перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Веселовка в Сумской области перешла под контроль России
Вооруженные силы России выбили украинские формирования из Веселовки в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T13:53
2025-03-29T13:53
2025-03-29T13:57
сумская область
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские формирования из Веселовки в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее в военном ведомстве сообщили об освобождении села Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области.В пятницу подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области.Еще днем ранее подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. А силы группировки "Запад" взяли под контроль Мирное в Донецкой Народной Республике.До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. Неделей ранее было освобождено Степовое в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сумская область, новости сво
Веселовка в Сумской области перешла под контроль России
Армия России освободила населенный пункт Веселовка в Сумской области
13:53 29.03.2025 (обновлено: 13:57 29.03.2025)