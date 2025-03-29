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Веселовка в Сумской области перешла под контроль России

Веселовка в Сумской области перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 29.03.2025

Веселовка в Сумской области перешла под контроль России

Вооруженные силы России выбили украинские формирования из Веселовки в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T13:53

2025-03-29T13:53

2025-03-29T13:57

сумская область

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские формирования из Веселовки в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее в военном ведомстве сообщили об освобождении села Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области.В пятницу подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области.Еще днем ранее подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. А силы группировки "Запад" взяли под контроль Мирное в Донецкой Народной Республике.До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. Неделей ранее было освобождено Степовое в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сумская область, новости сво