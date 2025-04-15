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"Краски Ай-Петри": в Крыму устроят праздник на высоте 1,2 километра - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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"Краски Ай-Петри": в Крыму устроят праздник на высоте 1,2 километра
"Краски Ай-Петри": в Крыму устроят праздник на высоте 1,2 километра - РИА Новости Крым, 15.04.2025
"Краски Ай-Петри": в Крыму устроят праздник на высоте 1,2 километра
Открытие сезона на Ай-Петри состоится 20 апреля. Как сообщили во вторник в пресс-службе горного тематического парка, в этот день гостей горного плато ждет... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T20:56
2025-04-15T20:56
ай-петри
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Открытие сезона на Ай-Петри состоится 20 апреля. Как сообщили во вторник в пресс-службе горного тематического парка, в этот день гостей горного плато ждет большая развлекательная программа.Организаторы обещают насыщенную программу, которая объединит яркие инсталляции и фотозоны, анимационные программы для детей и взрослых, ритмы барабанов, выступления музыкантов и кавер-группы. Также на вершине горного плато проведут мастер-классы по валянию, мозаике и созданию игрушек. В течение всего дня будет работать канатная дорога, а вечером гостей Ай-Петри ждет DJ-сет на закате.Канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновит работу с 17 апреля, сообщили ранее в пресс-службе горного тематического парка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 300 тысяч человек с начала года отдохнули в ЯлтеМасштабный курортный кластер появится на западе КрымаКрымские заповедники закрывают для туристов с 1 апреля
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РИА Новости Крым
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ай-петри, крым, туризм в крыму, горы крыма, новости крыма
"Краски Ай-Петри": в Крыму устроят праздник на высоте 1,2 километра

Открытие сезона на Ай-Петри состоится 20 апреля

20:56 15.04.2025
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКанатная дорога на горе Ай-Петри
Канатная дорога на горе Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Открытие сезона на Ай-Петри состоится 20 апреля. Как сообщили во вторник в пресс-службе горного тематического парка, в этот день гостей горного плато ждет большая развлекательная программа.

"20 апреля – в светлый Пасхальный день – мы открываем сезон на вершине Ай-Петри. Начните утро в теплом семейном кругу, а продолжите праздник на высоте 1234 метра", – приглашают в туристическом центре парка.

Организаторы обещают насыщенную программу, которая объединит яркие инсталляции и фотозоны, анимационные программы для детей и взрослых, ритмы барабанов, выступления музыкантов и кавер-группы. Также на вершине горного плато проведут мастер-классы по валянию, мозаике и созданию игрушек. В течение всего дня будет работать канатная дорога, а вечером гостей Ай-Петри ждет DJ-сет на закате.
Канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновит работу с 17 апреля, сообщили ранее в пресс-службе горного тематического парка.
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Ай-ПетриКрымТуризм в КрымуГоры КрымаНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
20:56"Краски Ай-Петри": в Крыму устроят праздник на высоте 1,2 километра
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