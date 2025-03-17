https://crimea.ria.ru/20250317/armiya-rossii-vzyala-pod-kontrol-stepovoe-v-zaporozhskoy-oblasti-1144984287.html

Армия России взяла под контроль Степовое в Запорожской области

Армия России взяла под контроль Степовое в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Армия России взяла под контроль Степовое в Запорожской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Степовое в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T12:08

2025-03-17T12:08

2025-03-17T12:08

вооруженные силы россии

новости сво

запорожская область

украина

россия

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Степовое в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250314/v-kurskoy-oblasti-osvobozhdeno-28-naselennykh-punktov-1144934780.html

запорожская область

украина

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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