https://crimea.ria.ru/20250317/armiya-rossii-vzyala-pod-kontrol-stepovoe-v-zaporozhskoy-oblasti-1144984287.html
Армия России взяла под контроль Степовое в Запорожской области
Армия России взяла под контроль Степовое в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Армия России взяла под контроль Степовое в Запорожской области
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Степовое в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T12:08
2025-03-17T12:08
2025-03-17T12:08
вооруженные силы россии
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запорожская область
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Степовое в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Армия России взяла под контроль Степовое в Запорожской области
Армия России взяла под контроль населенный пункт Степовое в Запорожской области