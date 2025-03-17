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Армия России взяла под контроль Степовое в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Армия России взяла под контроль Степовое в Запорожской области
Армия России взяла под контроль Степовое в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Армия России взяла под контроль Степовое в Запорожской области
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Степовое в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T12:08
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Степовое в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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вооруженные силы россии, новости сво, запорожская область, украина, россия, министерство обороны рф, новости
Армия России взяла под контроль Степовое в Запорожской области

Армия России взяла под контроль населенный пункт Степовое в Запорожской области

12:08 17.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие России
Военнослужащие России - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Степовое в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.
"Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области", - говорится в сообщении.
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Военнослужащие группировки войск Север в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
14 марта, 13:56
В Курской области освобождено 28 населенных пунктов
 
Вооруженные силы РоссииНовости СВОЗапорожская областьУкраинаРоссияМинистерство обороны РФНовости
 
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