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Обмен пленными сегодня: как российских бойцов встретили на границе - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Обмен пленными сегодня: как российских бойцов встретили на границе
Обмен пленными сегодня: как российских бойцов встретили на границе - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Обмен пленными сегодня: как российских бойцов встретили на границе
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поделилась видеокадрами встречи вернувшихся из украинского плена российских военнослужащих... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T20:54
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пленные
обмен пленными
татьяна москалькова
украина
россия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поделилась видеокадрами встречи вернувшихся из украинского плена российских военнослужащих. Соответствующий пост она разместила в среду в своем Telegram-канале.После возвращения на Родину российские бойцы пройдут медицинское обследование и получат необходимое лечение. Им окажут психологическую и другие виды медицинской помощи."Бойцы благодарили за освобождение президента России Владимира Владимировича Путина, спецслужбы и Минобороны России, говорили, что Родина их не бросила и вернула. Будет сделано все возможное для быстрейшей их адаптации и встречи с близкими", - написала омбудсмен.С подконтрольной киевскому режиму территории 19 марта возвращены 175 российских военных, сообщили ранее в Минобороны России. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ. Также в качестве жеста доброй воли на Украину возвращены 22 тяжелораненых военнопленных. Этот обмен ранее анонсировал президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со стоим американским коллегой Дональдом Трампом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идут переговоры с Украиной по обмену пленнымиСтало известно о состоянии возвращенных с Украины жителей Курской области
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пленные, обмен пленными, татьяна москалькова, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), новости, видео
Обмен пленными сегодня: как российских бойцов встретили на границе

Российские бойцы после обмена смогли связаться со своими семьями

20:54 19.03.2025 (обновлено: 20:55 19.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поделилась видеокадрами встречи вернувшихся из украинского плена российских военнослужащих. Соответствующий пост она разместила в среду в своем Telegram-канале.

"Мы встретили наших бойцов, вернувшихся из украинского плена, на белорусско-украинской границе. Офицеры Минобороны России переодели их в теплую одежду, накормили и дали возможность связаться со своими родными и близкими", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале, сопроводив свой пост видеокадрами встречи.

После возвращения на Родину российские бойцы пройдут медицинское обследование и получат необходимое лечение. Им окажут психологическую и другие виды медицинской помощи.
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"Бойцы благодарили за освобождение президента России Владимира Владимировича Путина, спецслужбы и Минобороны России, говорили, что Родина их не бросила и вернула. Будет сделано все возможное для быстрейшей их адаптации и встречи с близкими", - написала омбудсмен.
С подконтрольной киевскому режиму территории 19 марта возвращены 175 российских военных, сообщили ранее в Минобороны России. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ. Также в качестве жеста доброй воли на Украину возвращены 22 тяжелораненых военнопленных. Этот обмен ранее анонсировал президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со стоим американским коллегой Дональдом Трампом.
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