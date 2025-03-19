https://crimea.ria.ru/20250319/obmen-plennymi-segodnya-kak-rossiyskikh-boytsov-vstretili-na-granitse-1145068115.html

Обмен пленными сегодня: как российских бойцов встретили на границе

Обмен пленными сегодня: как российских бойцов встретили на границе - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Обмен пленными сегодня: как российских бойцов встретили на границе

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поделилась видеокадрами встречи вернувшихся из украинского плена российских военнослужащих... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T20:54

2025-03-19T20:54

2025-03-19T20:55

пленные

обмен пленными

татьяна москалькова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поделилась видеокадрами встречи вернувшихся из украинского плена российских военнослужащих. Соответствующий пост она разместила в среду в своем Telegram-канале.После возвращения на Родину российские бойцы пройдут медицинское обследование и получат необходимое лечение. Им окажут психологическую и другие виды медицинской помощи."Бойцы благодарили за освобождение президента России Владимира Владимировича Путина, спецслужбы и Минобороны России, говорили, что Родина их не бросила и вернула. Будет сделано все возможное для быстрейшей их адаптации и встречи с близкими", - написала омбудсмен.С подконтрольной киевскому режиму территории 19 марта возвращены 175 российских военных, сообщили ранее в Минобороны России. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ. Также в качестве жеста доброй воли на Украину возвращены 22 тяжелораненых военнопленных. Этот обмен ранее анонсировал президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со стоим американским коллегой Дональдом Трампом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идут переговоры с Украиной по обмену пленнымиСтало известно о состоянии возвращенных с Украины жителей Курской области

https://crimea.ria.ru/20250319/obmen-plennymi-19-marta-video-vozvrascheniya-rossiyan-1145064142.html

https://crimea.ria.ru/20250318/putin-podtverdil-trampu-uslovie-dlya-poschady-vsu-v-kurskoy-oblasti-1145029290.html

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россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пленные, обмен пленными, татьяна москалькова, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), новости, видео