https://crimea.ria.ru/20250320/aksenov-proinspektiruet-vse-shkoly-i-detsady-kryma-1145105613.html

Аксенов проинспектирует все школы и детсады Крыма

Аксенов проинспектирует все школы и детсады Крыма - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Аксенов проинспектирует все школы и детсады Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов в текущем году планирует посетить все школы и дошкольные учреждения республики, чтобы на местах уточнить все потребности... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T15:43

2025-03-20T15:43

2025-03-20T15:48

сергей аксенов

школа

образование в крыму и севастополе

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в текущем году планирует посетить все школы и дошкольные учреждения республики, чтобы на местах уточнить все потребности образовательных организаций. Об этом он сообщил по итогам заседания Совета руководителей образовательных организаций и Совета директоров профессиональных образовательных учреждений РК.Он уточнил, что речь прежде всего идет о ремонте кровель, отопления, новом остеклении и о приведении в порядок санузлов. Также решат вопросы обеспечения школ компьютерной и другой техникой.По словам главы Крыма, все проблемные вопросы смогут закрыть до конца года, средства на эти цели выделят.Помимо этого, готов план по асфальтированию пришкольных территорий. "Наиболее критические участки планируется заасфальтировать в этом году", - уточнил Аксенов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250320/uchebnyy-god-v-zakrytykh-iz-za-karantina-shkolakh-kryma-mogut-prodlit-1145089508.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, школа, образование в крыму и севастополе, новости крыма, крым