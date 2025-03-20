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Аксенов проинспектирует все школы и детсады Крыма
Аксенов проинспектирует все школы и детсады Крыма - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Аксенов проинспектирует все школы и детсады Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов в текущем году планирует посетить все школы и дошкольные учреждения республики, чтобы на местах уточнить все потребности... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T15:43
2025-03-20T15:43
2025-03-20T15:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в текущем году планирует посетить все школы и дошкольные учреждения республики, чтобы на местах уточнить все потребности образовательных организаций. Об этом он сообщил по итогам заседания Совета руководителей образовательных организаций и Совета директоров профессиональных образовательных учреждений РК.Он уточнил, что речь прежде всего идет о ремонте кровель, отопления, новом остеклении и о приведении в порядок санузлов. Также решат вопросы обеспечения школ компьютерной и другой техникой.По словам главы Крыма, все проблемные вопросы смогут закрыть до конца года, средства на эти цели выделят.Помимо этого, готов план по асфальтированию пришкольных территорий. "Наиболее критические участки планируется заасфальтировать в этом году", - уточнил Аксенов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей аксенов, школа, образование в крыму и севастополе, новости крыма, крым
Аксенов проинспектирует все школы и детсады Крыма
Аксенов в течение года проинспектирует все школы и детсады Крыма
15:43 20.03.2025 (обновлено: 15:48 20.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в текущем году планирует посетить все школы и дошкольные учреждения республики, чтобы на местах уточнить все потребности образовательных организаций. Об этом он сообщил по итогам заседания Совета руководителей образовательных организаций и Совета директоров профессиональных образовательных учреждений РК.
"В текущем году в ходе выездов в муниципальные образования планирую посетить все детские сады и школы, чтобы в каждом конкретном случае уточнить потребности образовательных организаций. Решения по ремонту и оснащению данных объектов необходимым оборудованием будут приниматься оперативно на местах", - написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что речь прежде всего идет о ремонте кровель, отопления, новом остеклении и о приведении в порядок санузлов. Также решат вопросы обеспечения школ компьютерной и другой техникой.
По словам главы Крыма, все проблемные вопросы смогут закрыть до конца года, средства на эти цели выделят.
Помимо этого, готов план по асфальтированию пришкольных территорий.
"Наиболее критические участки планируется заасфальтировать в этом году", - уточнил Аксенов.
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