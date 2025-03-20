Мобилизацию и военное положение на Украине отменяют
На Украине после 9 мая не будут продлевать военное положение и мобилизацию – депутат
16:45 20.03.2025 (обновлено: 16:46 20.03.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Военное положение и мобилизацию на Украине не станут продлевать после 9 мая. Об этом заявил украинский парламентарий Артем Дмитрук, который выехал из страны.
Он ссылается на инструкции, которые якобы получают сотрудники украинских военкоматов.
"Военное положение и мобилизация на Украине до 9 мая 2025 года... 9 мая военное положение и мобилизация продлена не будет... В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет "стоп". Дали инструкции по работе: инструкция заключается в том, что нужно все почистить и плавно уйти на покой", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток – с 8 февраля по 9 мая.
Выезжать из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено до пяти лет лишения свободы.
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