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Мобилизацию и военное положение на Украине отменяют - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Мобилизацию и военное положение на Украине отменяют
Мобилизацию и военное положение на Украине отменяют - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Мобилизацию и военное положение на Украине отменяют
Военное положение и мобилизацию на Украине не станут продлевать после 9 мая. Об этом заявил украинский парламентарий Артем Дмитрук, который выехал из страны. РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T16:45
2025-03-20T16:46
украина
мобилизация на украине
военное положение на украине
в мире
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Военное положение и мобилизацию на Украине не станут продлевать после 9 мая. Об этом заявил украинский парламентарий Артем Дмитрук, который выехал из страны.Он ссылается на инструкции, которые якобы получают сотрудники украинских военкоматов.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток – с 8 февраля по 9 мая.Выезжать из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет сомнений нетПострашнее работорговли: как Киев решил бороться с дезертирамиНа Украине сократили срок подготовки мобилизованных
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РИА Новости Крым
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украина, мобилизация на украине, военное положение на украине, в мире, всу (вооруженные силы украины), новости
Мобилизацию и военное положение на Украине отменяют

На Украине после 9 мая не будут продлевать военное положение и мобилизацию – депутат

16:45 20.03.2025 (обновлено: 16:46 20.03.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Военное положение и мобилизацию на Украине не станут продлевать после 9 мая. Об этом заявил украинский парламентарий Артем Дмитрук, который выехал из страны.
Он ссылается на инструкции, которые якобы получают сотрудники украинских военкоматов.
"Военное положение и мобилизация на Украине до 9 мая 2025 года... 9 мая военное положение и мобилизация продлена не будет... В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет "стоп". Дали инструкции по работе: инструкция заключается в том, что нужно все почистить и плавно уйти на покой", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток – с 8 февраля по 9 мая.
Выезжать из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено до пяти лет лишения свободы.
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УкраинаМобилизация на УкраинеВоенное положение на УкраинеВ миреВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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