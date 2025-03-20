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Мобилизацию и военное положение на Украине отменяют

Мобилизацию и военное положение на Украине отменяют - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Мобилизацию и военное положение на Украине отменяют

Военное положение и мобилизацию на Украине не станут продлевать после 9 мая. Об этом заявил украинский парламентарий Артем Дмитрук, который выехал из страны. РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T16:45

2025-03-20T16:45

2025-03-20T16:46

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мобилизация на украине

военное положение на украине

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всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Военное положение и мобилизацию на Украине не станут продлевать после 9 мая. Об этом заявил украинский парламентарий Артем Дмитрук, который выехал из страны.Он ссылается на инструкции, которые якобы получают сотрудники украинских военкоматов.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток – с 8 февраля по 9 мая.Выезжать из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет сомнений нетПострашнее работорговли: как Киев решил бороться с дезертирамиНа Украине сократили срок подготовки мобилизованных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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