https://crimea.ria.ru/20240528/na-ukraine-sokratili-srok-podgotovki-mobilizovannykh-1137668637.html

На Украине сократили срок подготовки мобилизованных

На Украине сократили срок подготовки мобилизованных - РИА Новости Крым, 28.05.2024

На Украине сократили срок подготовки мобилизованных

Из-за нехватки учебных центров на Украине до полутора месяцев сокращают сроки подготовки мобилизованных перед отправкой на передовую. Об этом заявил украинский... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T21:03

2024-05-28T21:03

2024-05-28T21:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Из-за нехватки учебных центров на Украине до полутора месяцев сокращают сроки подготовки мобилизованных перед отправкой на передовую. Об этом заявил украинский парламентарий Валентин Наливайченко, пишет РИА Новости.Он также признал, что обеспечение работы самих центров остается "огромной проблемой" для госбюджета страны. При этом, по словам Наливайченко, помощи в подготовке новобранцев от Европы нет, поскольку страны ЕС отдают предпочтение профессиональным военным."Например, для того, чтобы обучать персонал по обслуживанию F-16, мобилизованных не возьмешь. Это надо с образованием, военным опытом, знанием языков", - пояснил он.На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.Читайте также на РИА Новости Крым:Налог на право жить: на Украине придумали платную бронь от мобилизацииМинимум прав: на Украине вступил в силу закон о мобилизации"Годный" закон: на Украине отменили ограничения для службы

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украина, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, в мире, новости