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Минимум прав: на Украине вступил в силу закон о мобилизации - РИА Новости Крым, 18.05.2024
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Минимум прав: на Украине вступил в силу закон о мобилизации
Минимум прав: на Украине вступил в силу закон о мобилизации - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Минимум прав: на Украине вступил в силу закон о мобилизации
На Украине с 18 мая вступает в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное... РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T10:21
2024-05-18T10:28
мобилизация на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. На Украине с 18 мая вступает в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.Всем явиться в военкоматыВнесенный в Верховную раду в конце прошлого года законопроект вызвал серьезное возмущение украинцев. И без того актуальная для Киева на протяжении всей специальной военной операции проблема уклонения от призыва обострилась еще сильнее. Количество украинских мужчин, правдами и неправдами пытающихся покинуть Украину, увеличилось. Военнообязанные подделывают документы, заключают фиктивные браки, платят большие деньги, решаются на нелегальное и зачастую опасное для жизни пересечение границы, лишь бы не попасть на передовую.Однако, несмотря на бурю протеста, уже в начале февраля Верховная рада приняла окончательную редакцию закона о мобилизации, а президент Владимир Зеленский ее одобрил.Одно из ключевых нововведений – снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Кроме того, в течение 60 дней все военнообязанные, состоящие на военном учете на Украине, а также находящиеся за границей, обязаны уточнить в военкоматах свои учетные данные.Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника. При этом повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично. Датой ее "вручения" будет считаться день, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Нарушителям грозят большие штрафы и даже лишение водительских прав.Вручить повестку могут также представители территориальных центров комплектования (ТЦК), СБУ, органов местного самоуправления, руководство предприятия, где работает военнообязанный. Сделать это могут в любом месте.Уважительными причинами неявки в ТЦК являются смерть близкого родственника, болезнь или стихийное бедствие. Однако об этом нужно уведомить военкомат, подтвердить причину неявки документально и в течение 10 дней все равно явиться в военкомат. За неявку по повестке грозит штраф, за неявку непосредственно на службу – до пяти лет лишения свободы.Демобилизации не будетПри этом из первой редакции законопроекта исключили пункт о демобилизации действующих военнослужащих после трех лет службы. Этот пункт вызвал наибольшее возмущение военнослужащих, находящихся на передовой, и их родных и близких. Депутат Рады Евгения Кравчук впоследствии признавалась, что норму о демобилизации убрали из итогового документа из-за опасений, что Запад расценит это как капитуляцию и прекратит помогать Киеву.В Киеве сделали откровенное признание о демобилизации в ВСУ &gt;&gt;Также согласно закону все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Его отсутствие сможет стать основанием для задержания.Консульские услуги для украинских мужчин за границей в возрасте от 18 до 60 лет не предоставляются без военно-учетных документов. То есть въехать на территорию Украины и выехать за границу без военного билета будет невозможно, даже для непригодных к воинской службе граждан. Руководители киевского режима уже неоднократно заявляли о том, что ожидают от стран Евросоюза решения по выдаче военнообязанных украинцев. Некоторые члены ЕС, в частности, Польша и Литва, согласны помочь Киеву в этом деле.Больные и калеки тоже будут служитьПомимо нового закона о мобилизации, президент Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий ответственность за военные правонарушения. Согласно документу, штрафы за уклонение от мобилизации в стране составят от 17 тыс. до 25,5 тысяч гривен (от 430 до 647 долларов). Для должностных и юридических лиц суммы штрафов составляют от 34 тысяч (862,3 доллара) до 59,5 тысячи гривен (более 1,5 тысячи долларов). Штрафы смогут выписывать заочно, то есть без присутствия нарушителя и составления протокола. В случае неуплаты штрафа человеку может грозить блокировка счетов или арест имущества.Кроме того, мужчины, признанные ранее частично годными к службе, должны будут пройти повторное обследование в течение 12 месяцев. Лица, получившие II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому освидетельствованию для определения годности к службе.Граждан, уклоняющихся от мобилизации, решениями судов по искам ТЦК будут лишать водительских прав и блокировать банковские карты.При этом годными к службе в рядах ВСУ признаны украинцы с непрогрессирующим ВИЧ, клинически излеченным туберкулезом, больных онкологией (за исключением неоперабельных и тех, кто имеет метастазы и прогрессирующую опухоль), и с легкими психическими расстройствами (при синдромах зависимости, расстройствах поведения с редкими приступами аффекта). Также в ТЦК и тыл могут отправить людей с умственной отсталостью легкой степени.В то же время ряд категорий получили "бронь" от мобилизации. В их числе полицейские и другие сотрудники силовых структур, судьи, министры и их заместители, депутаты Верховной рады и их помощники. Также отсрочку получат учащиеся аспирантуры, многодетные отцы и отцы-одиночки, а также имеющие подтвержденную инвалидность. При этом получающие второе высшее студенты остались без права на отсрочку.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украинская демократия" Зеленского истребит население страны – ЗахароваПоследний поход ВСУ и крах Украины: в Минобороны РФ сделали заявлениеУкраина будет уничтожена без мобилизации женщин – депутат Верховной рады
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РИА Новости Крым
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4.7
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мобилизация на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, новости сво
Минимум прав: на Украине вступил в силу закон о мобилизации

На Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации

10:21 18.05.2024 (обновлено: 10:28 18.05.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир Зеленский перед военными ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский перед военными ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. На Украине с 18 мая вступает в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.

Всем явиться в военкоматы

Внесенный в Верховную раду в конце прошлого года законопроект вызвал серьезное возмущение украинцев. И без того актуальная для Киева на протяжении всей специальной военной операции проблема уклонения от призыва обострилась еще сильнее. Количество украинских мужчин, правдами и неправдами пытающихся покинуть Украину, увеличилось. Военнообязанные подделывают документы, заключают фиктивные браки, платят большие деньги, решаются на нелегальное и зачастую опасное для жизни пересечение границы, лишь бы не попасть на передовую.
Однако, несмотря на бурю протеста, уже в начале февраля Верховная рада приняла окончательную редакцию закона о мобилизации, а президент Владимир Зеленский ее одобрил.
Одно из ключевых нововведений – снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Кроме того, в течение 60 дней все военнообязанные, состоящие на военном учете на Украине, а также находящиеся за границей, обязаны уточнить в военкоматах свои учетные данные.
Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника. При этом повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично. Датой ее "вручения" будет считаться день, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Нарушителям грозят большие штрафы и даже лишение водительских прав.
Вручить повестку могут также представители территориальных центров комплектования (ТЦК), СБУ, органов местного самоуправления, руководство предприятия, где работает военнообязанный. Сделать это могут в любом месте.
Уважительными причинами неявки в ТЦК являются смерть близкого родственника, болезнь или стихийное бедствие. Однако об этом нужно уведомить военкомат, подтвердить причину неявки документально и в течение 10 дней все равно явиться в военкомат. За неявку по повестке грозит штраф, за неявку непосредственно на службу – до пяти лет лишения свободы.

Демобилизации не будет

При этом из первой редакции законопроекта исключили пункт о демобилизации действующих военнослужащих после трех лет службы. Этот пункт вызвал наибольшее возмущение военнослужащих, находящихся на передовой, и их родных и близких. Депутат Рады Евгения Кравчук впоследствии признавалась, что норму о демобилизации убрали из итогового документа из-за опасений, что Запад расценит это как капитуляцию и прекратит помогать Киеву.
В Киеве сделали откровенное признание о демобилизации в ВСУ >>
Также согласно закону все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Его отсутствие сможет стать основанием для задержания.
Консульские услуги для украинских мужчин за границей в возрасте от 18 до 60 лет не предоставляются без военно-учетных документов. То есть въехать на территорию Украины и выехать за границу без военного билета будет невозможно, даже для непригодных к воинской службе граждан. Руководители киевского режима уже неоднократно заявляли о том, что ожидают от стран Евросоюза решения по выдаче военнообязанных украинцев. Некоторые члены ЕС, в частности, Польша и Литва, согласны помочь Киеву в этом деле.

Больные и калеки тоже будут служить

Помимо нового закона о мобилизации, президент Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий ответственность за военные правонарушения. Согласно документу, штрафы за уклонение от мобилизации в стране составят от 17 тыс. до 25,5 тысяч гривен (от 430 до 647 долларов). Для должностных и юридических лиц суммы штрафов составляют от 34 тысяч (862,3 доллара) до 59,5 тысячи гривен (более 1,5 тысячи долларов). Штрафы смогут выписывать заочно, то есть без присутствия нарушителя и составления протокола. В случае неуплаты штрафа человеку может грозить блокировка счетов или арест имущества.
Кроме того, мужчины, признанные ранее частично годными к службе, должны будут пройти повторное обследование в течение 12 месяцев. Лица, получившие II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому освидетельствованию для определения годности к службе.
Граждан, уклоняющихся от мобилизации, решениями судов по искам ТЦК будут лишать водительских прав и блокировать банковские карты.
При этом годными к службе в рядах ВСУ признаны украинцы с непрогрессирующим ВИЧ, клинически излеченным туберкулезом, больных онкологией (за исключением неоперабельных и тех, кто имеет метастазы и прогрессирующую опухоль), и с легкими психическими расстройствами (при синдромах зависимости, расстройствах поведения с редкими приступами аффекта). Также в ТЦК и тыл могут отправить людей с умственной отсталостью легкой степени.
В то же время ряд категорий получили "бронь" от мобилизации. В их числе полицейские и другие сотрудники силовых структур, судьи, министры и их заместители, депутаты Верховной рады и их помощники. Также отсрочку получат учащиеся аспирантуры, многодетные отцы и отцы-одиночки, а также имеющие подтвержденную инвалидность. При этом получающие второе высшее студенты остались без права на отсрочку.
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