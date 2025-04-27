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В США впервые за четыре года почтили память воинов Красной Армии

В США впервые за четыре года почтили память воинов Красной Армии - РИА Новости Крым, 27.04.2025

В США впервые за четыре года почтили память воинов Красной Армии

После четырехлетнего перерыва на Арлингтонском национальном кладбище в штате Вирджиния США прошла торжественная церемония у мемориала "Дух Эльбы" (Spirit of the РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T08:45

2025-04-27T08:45

2025-04-27T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. После четырехлетнего перерыва на Арлингтонском национальном кладбище в штате Вирджиния США прошла торжественная церемония у мемориала "Дух Эльбы" (Spirit of the Elbe) в честь 80-летия исторической встречи подразделений Красной Армии и Армии США в 1945 году возле немецкого города Торгау. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале посольства России в США.Это событие, по словам посла, с военной точки зрения означало, что нацистская Германия разрезана надвое, при этом "символизировало собой высшую точку советско-американского боевого союзничества в рамках антигитлеровской коалиции".Почетным гостем церемонии стал ветеран Армии США Фрэнк Кон, который 25 апреля 1945 года встретился с советскими воинами-освободителями и помнит тот день, который стал высшей точкой боевого союзничества обеих стран в борьбе с общим врагом в рамках антигитлеровской коалиции. В своем обращении посол России обратился и лично к нему."От имени нашего и будущих поколений хотел бы сердечно поблагодарить ветеранов, Вас, уважаемый господин Кон, заверив, что русские и американцы, несмотря на политическую конъюнктуру, сохранят память о героической странице общей истории наших государств, чтобы страшная трагедия Второй мировой войны, которая для нашей страны была Великой Отечественной, не повторилась вновь", – обратился к американскому ветерану Дарчиев.Он отметил, что "Дух Эльбы", символизирующий братство по оружию двух великих держав, которые объединились вопреки политическим различиям, является примером для движения российско-американских отношений в правильном направлении – в сторону возвращения к нормальности и здравому смыслу.В ведомстве подчеркнули, что церемонию удалось провести "благодаря изменившейся после смены администрации США атмосфере в двусторонних отношениях" стран и усилиям посольства РФ в Вашингтоне.Вместе с послом России, офицерами аппарата российского военного атташе и представителями госдепартамента США венки к мемориалу также возложили главы дипломатических миссий и старшие дипломаты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Армении, Азербайджана и Киргизии. Участие в церемонии приняли и прибывшие в Вашингтон общественные послы доброй воли" из Торгау.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Акции "Георгиевская ленточка" дали старт на Земле и в космосеМотопробег "Живая память" стартовал в Крыму к 80-летию Великой Победы80 лет Победы в Великой Отечественной войне: что запланировано в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, вторая мировая война, в мире, александр дарчиев, политика, новости