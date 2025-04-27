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ВСУ ударили по заводу и школе в Курской области - РИА Новости Крым, 27.04.2025
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ВСУ ударили по заводу и школе в Курской области
ВСУ ударили по заводу и школе в Курской области - РИА Новости Крым, 27.04.2025
ВСУ ударили по заводу и школе в Курской области
Ночью украинские беспилотники атаковали Беловский район Курской области. Удар пришелся по маслозаводу в слободе Белой и по школе в селе Песчаном. Об этом... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T10:42
2025-04-27T10:51
александр хинштейн
новости
происшествия
курская область
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Ночью украинские беспилотники атаковали Беловский район Курской области. Удар пришелся по маслозаводу в слободе Белой и по школе в селе Песчаном. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.В начале апреля обломки сбитого украинского дрона, а также его двигатель, упали на крышу многоэтажки в центре Курска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250323/vsu-udarili-po-mashine-glavy-belovskogo-rayona-v-kurskoy-oblasti-1145162446.html
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александр хинштейн, новости, происшествия, курская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу
ВСУ ударили по заводу и школе в Курской области

ВСУ ударили по заводу и школе в Курской области – погиб мужчина

10:42 27.04.2025 (обновлено: 10:51 27.04.2025)
 
© Telegram Александр ХинштейнВСУ ударили по заводу и школе в Курской области
ВСУ ударили по заводу и школе в Курской области
© Telegram Александр Хинштейн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Ночью украинские беспилотники атаковали Беловский район Курской области. Удар пришелся по маслозаводу в слободе Белой и по школе в селе Песчаном. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"В здании школы начался пожар. В результате атаки, к сожалению, пострадал мужчина 1973 года рождения, случайно находившийся там поблизости. С осколочными ранениями его госпитализировали в Курскую областную больницу", – сказано в сообщении.
В начале апреля обломки сбитого украинского дрона, а также его двигатель, упали на крышу многоэтажки в центре Курска.
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Александр ХинштейнНовостиПроисшествияКурская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУ
 
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