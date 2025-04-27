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ВСУ ударили по заводу и школе в Курской области
ВСУ ударили по заводу и школе в Курской области - РИА Новости Крым, 27.04.2025
ВСУ ударили по заводу и школе в Курской области
Ночью украинские беспилотники атаковали Беловский район Курской области. Удар пришелся по маслозаводу в слободе Белой и по школе в селе Песчаном. Об этом... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T10:42
2025-04-27T10:42
2025-04-27T10:51
александр хинштейн
новости
происшествия
курская область
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Ночью украинские беспилотники атаковали Беловский район Курской области. Удар пришелся по маслозаводу в слободе Белой и по школе в селе Песчаном. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.В начале апреля обломки сбитого украинского дрона, а также его двигатель, упали на крышу многоэтажки в центре Курска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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александр хинштейн, новости, происшествия, курская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу
ВСУ ударили по заводу и школе в Курской области
ВСУ ударили по заводу и школе в Курской области – погиб мужчина
10:42 27.04.2025 (обновлено: 10:51 27.04.2025)