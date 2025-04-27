https://crimea.ria.ru/20250427/vsu-udarili-po-zavodu-i-shkole-v-kurskoy-oblasti-1146013482.html

ВСУ ударили по заводу и школе в Курской области

ВСУ ударили по заводу и школе в Курской области - РИА Новости Крым, 27.04.2025

ВСУ ударили по заводу и школе в Курской области

Ночью украинские беспилотники атаковали Беловский район Курской области. Удар пришелся по маслозаводу в слободе Белой и по школе в селе Песчаном. Об этом... РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T10:42

2025-04-27T10:42

2025-04-27T10:51

александр хинштейн

новости

происшествия

курская область

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1b/1146013584_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_8b82357036c6dad8d46eee76970b86e2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Ночью украинские беспилотники атаковали Беловский район Курской области. Удар пришелся по маслозаводу в слободе Белой и по школе в селе Песчаном. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.В начале апреля обломки сбитого украинского дрона, а также его двигатель, упали на крышу многоэтажки в центре Курска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250323/vsu-udarili-po-mashine-glavy-belovskogo-rayona-v-kurskoy-oblasti-1145162446.html

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хинштейн, новости, происшествия, курская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу