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Последний поход ВСУ и крах Украины: в Минобороны РФ сделали заявление - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Последний поход ВСУ и крах Украины: в Минобороны РФ сделали заявление
Последний поход ВСУ и крах Украины: в Минобороны РФ сделали заявление - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Последний поход ВСУ и крах Украины: в Минобороны РФ сделали заявление
Очередное контрнаступление ВСУ, анонсированное президентом Украины Владимиром Зеленским, станет последним походом украинской армии и обернется для Киева полной... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T21:47
2024-04-11T21:52
украина
министерство обороны рф
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
контрнаступление всу
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Очередное контрнаступление ВСУ, анонсированное президентом Украины Владимиром Зеленским, станет последним походом украинской армии и обернется для Киева полной катастрофой. Об этом заявил высокопоставленный источник в Минобороны России, его слова приводит РИА Новости.По его словам, в этом не приходится сомневаться, учитывая то, какие нетривиальные подходы в военном планировании использует Киев, напомнив, что в 2023 году ВСУ в своем контрнаступлении потеряла 166 тысяч человек убитыми и ранеными.Он также отметил, что провал последнего похода украинской армии станет "началом пути к миру на российских условиях".В интервью германской газете Bild Зеленский на днях заявил, что Киев разработал план нового контрнаступления, для которого требуются системы вооружения от зарубежных партнеров, включая США. По его словам, Украина "очень хотела бы" разрушить Крымский мост, но идет не только о нем.Угрозы Зеленского начать новое контрнаступление с ударами по Крыму ранее прокомментировали в Кремле. Читайте также на РИА Новости Крым: Зеленский снова "идет в контрнаступ" – сколько могут продержаться ВСУМобилизация на Украине: как новый закон повлияет на численность ВСУСоздание "санитарной зоны" между Украиной и Белоруссией – ответ Лукашенко
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украина, министерство обороны рф, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу , контрнаступление всу, киев
Последний поход ВСУ и крах Украины: в Минобороны РФ сделали заявление

Объявленное Зеленским новое контрнаступление ВСУ обернется полным крахом для Киева – МО

21:47 11.04.2024 (обновлено: 21:52 11.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Очередное контрнаступление ВСУ, анонсированное президентом Украины Владимиром Зеленским, станет последним походом украинской армии и обернется для Киева полной катастрофой. Об этом заявил высокопоставленный источник в Минобороны России, его слова приводит РИА Новости.

"…реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в этом не приходится сомневаться, учитывая то, какие нетривиальные подходы в военном планировании использует Киев, напомнив, что в 2023 году ВСУ в своем контрнаступлении потеряла 166 тысяч человек убитыми и ранеными.
Он также отметил, что провал последнего похода украинской армии станет "началом пути к миру на российских условиях".
В интервью германской газете Bild Зеленский на днях заявил, что Киев разработал план нового контрнаступления, для которого требуются системы вооружения от зарубежных партнеров, включая США.
По его словам, Украина "очень хотела бы" разрушить Крымский мост, но идет не только о нем.
Угрозы Зеленского начать новое контрнаступление с ударами по Крыму ранее прокомментировали в Кремле.
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УкраинаМинистерство обороны РФРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУКонтрнаступление ВСУКиев
 
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