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Самый мощный за 90 лет циклон обрушился на остров Майотта - РИА Новости Крым, 14.12.2024
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Самый мощный за 90 лет циклон обрушился на остров Майотта
Самый мощный за 90 лет циклон обрушился на остров Майотта - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Самый мощный за 90 лет циклон обрушился на остров Майотта
На остров Майотта в Индийском океане обрушился самый мощный за последние 90 лет тропический циклон. Стихия унесла жизни двух человек, пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T20:59
2024-12-14T20:59
индийский океан
происшествия
стихия
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франция
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. На остров Майотта в Индийском океане обрушился самый мощный за последние 90 лет тропический циклон. Стихия унесла жизни двух человек, пишет РИА Новости со ссылкой на метеорологическую службу Франции.Власти Майотты ввели полный локдаун для населения после объявления высочайшего уровня погодной опасности из-за тропического циклона "Шидо". Метеорологи прогнозировали обильный осадки и порывы ветра скоростью до 250 километров в час.По данным французских СМИ, по меньшей мере два человека уже погибли при урагане.Исполняющий обязанности министра транспорта Франции Франсуа Дюровре заявил, что на острове серьезно пострадала инфраструктура, поврежден аэропорт. Кроме того, более 15 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за разрушительного урагана.Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Это остров в Индийском океане в архипелаге Коморских островов. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против, и она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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индийский океан, происшествия, стихия, погода, в мире, франция, новости
Самый мощный за 90 лет циклон обрушился на остров Майотта

На остров Майотта обрушился самый мощный за 90 лет тропический циклон Шидо

20:59 14.12.2024
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковЦиклон. Архивное фото
Циклон. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. На остров Майотта в Индийском океане обрушился самый мощный за последние 90 лет тропический циклон. Стихия унесла жизни двух человек, пишет РИА Новости со ссылкой на метеорологическую службу Франции.
Власти Майотты ввели полный локдаун для населения после объявления высочайшего уровня погодной опасности из-за тропического циклона "Шидо". Метеорологи прогнозировали обильный осадки и порывы ветра скоростью до 250 километров в час.

"Мощный циклон "Шидо" обрушился на Майотту с полной силой. Скорость порывов ветра, наблюдаемая на всей территории, превысила 200 километров в час. Речь идет о циклоне небывалого для Майотты размаха более чем за 90 лет", - говорится в сообщении метеослужбы в соцсети X.

По данным французских СМИ, по меньшей мере два человека уже погибли при урагане.
Исполняющий обязанности министра транспорта Франции Франсуа Дюровре заявил, что на острове серьезно пострадала инфраструктура, поврежден аэропорт. Кроме того, более 15 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за разрушительного урагана.
Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Это остров в Индийском океане в архипелаге Коморских островов. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против, и она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.
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