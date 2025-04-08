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В Волгограде и Саратове закрыли аэропорты
В Волгограде и Саратове закрыли аэропорты - РИА Новости Крым, 08.04.2025
В Волгограде и Саратове закрыли аэропорты
Аэропорты Волгограда и Саратова во вторник вечером закрыли для отправки и приема самолетов. Ограничения носят временный характер и связаны с мерами... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T20:46
2025-04-08T20:46
2025-04-08T20:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Аэропорты Волгограда и Саратова во вторник вечером закрыли для отправки и приема самолетов. Ограничения носят временный характер и связаны с мерами безопасности. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Отмечается, что в Волгограде аэропорт закрыт с 19:26, в Саратове аналогичные меры введены с 20:30 по московскому времени. Киев регулярно пытается атаковать Крым и другие регионы РФ.В ночь на 8 апреля над регионами России уничтожены 23 вражеских беспилотника. Вечером 7 апреля БПЛА сбиты у берегов Крыма, а также над Воронежской и Белгородской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Временные ограничения введены на работу аэропорта Саратова - РосавиацияРосавиация назвала фейком слухи о срочном открытии аэропортов юга РФНовости Домодедово: что происходит в московских аэропортах
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волгоград, волгоградская область, аэропорт, росавиация, безопасность, авиация, новости, саратов, саратовская область
В Волгограде и Саратове закрыли аэропорты
В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты - Росавиация
20:46 08.04.2025 (обновлено: 20:47 08.04.2025)