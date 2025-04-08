https://crimea.ria.ru/20250408/v-volgograde-i-saratove-zakryli-aeroporty-1145525823.html

В Волгограде и Саратове закрыли аэропорты

В Волгограде и Саратове закрыли аэропорты - РИА Новости Крым, 08.04.2025

В Волгограде и Саратове закрыли аэропорты

Аэропорты Волгограда и Саратова во вторник вечером закрыли для отправки и приема самолетов. Ограничения носят временный характер и связаны с мерами... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T20:46

2025-04-08T20:46

2025-04-08T20:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Аэропорты Волгограда и Саратова во вторник вечером закрыли для отправки и приема самолетов. Ограничения носят временный характер и связаны с мерами безопасности. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Отмечается, что в Волгограде аэропорт закрыт с 19:26, в Саратове аналогичные меры введены с 20:30 по московскому времени. Киев регулярно пытается атаковать Крым и другие регионы РФ.В ночь на 8 апреля над регионами России уничтожены 23 вражеских беспилотника. Вечером 7 апреля БПЛА сбиты у берегов Крыма, а также над Воронежской и Белгородской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Временные ограничения введены на работу аэропорта Саратова - РосавиацияРосавиация назвала фейком слухи о срочном открытии аэропортов юга РФНовости Домодедово: что происходит в московских аэропортах

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, волгоградская область, аэропорт, росавиация, безопасность, авиация, новости, саратов, саратовская область