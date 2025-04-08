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СВО предотвратила нападение на Крым – военный эксперт - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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СВО предотвратила нападение на Крым – военный эксперт
СВО предотвратила нападение на Крым – военный эксперт - РИА Новости Крым, 08.04.2025
СВО предотвратила нападение на Крым – военный эксперт
Специальная военная операция России сорвала планы украинского военного командования по вторжению на территорию Крыма. Такое мнение высказал военный историк и... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T18:27
2025-04-08T18:33
сергей колдин
крым
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
новости сво
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украина
нато
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Специальная военная операция России сорвала планы украинского военного командования по вторжению на территорию Крыма. Такое мнение высказал военный историк и эксперт, член редколлегии военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Колдин на круглом столе в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, к моменту начала СВО украинское командование вместе с их кураторами из НАТО разработали планы вторжения в Донбасс и Крым.По мнению специалиста, все это косвенно свидетельствует о том, что велась подготовка к вторжению, но СВО началась незадолго до запланированного украинским командованием наступления, считает эксперт."Возможно, Крым был отвлекающим ударом, а главной задачей ставилось вторжение в ДНР и ЛНР", - добавил Колдин.24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции с целью защиты жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Глава государства подчеркнул, что Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Как отметил Путин, столкновения России с националистическими силами на Украине, которые рано или поздно пойдут с войной в Крым, неизбежны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Признание Крыма может стать частью договоренностей РФ и США - де ГолльЗеленский хочет продать Украину США подороже вместе с Крымом и ДонбассомИнтересы России в Черном море: в чем роль Крыма и Новороссии
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РИА Новости Крым
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сергей колдин, крым, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости сво, мнения, украина, нато, безопасность республики крым и севастополя
СВО предотвратила нападение на Крым – военный эксперт

Спецоперация помешала планам Украины напасть на Крым и Донбасс – военный эксперт

18:27 08.04.2025 (обновлено: 18:33 08.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоенные в Крыму
Военные в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Специальная военная операция России сорвала планы украинского военного командования по вторжению на территорию Крыма. Такое мнение высказал военный историк и эксперт, член редколлегии военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Колдин на круглом столе в пресс-центре РИА Новости Крым.
По его словам, к моменту начала СВО украинское командование вместе с их кураторами из НАТО разработали планы вторжения в Донбасс и Крым.
"Есть примеры передислокации украинских частей и соединений, которые неожиданно оказывались не на тех направлениях, где они теоретически должны были быть. Кроме того, были заранее разминированы подходы к Крыму. Не нужно быть великим военным стратегом, чтобы понимать: разминирование проводится тогда, когда собираются наступать на этом направлении, а не обороняться", - сказал Колдин.
По мнению специалиста, все это косвенно свидетельствует о том, что велась подготовка к вторжению, но СВО началась незадолго до запланированного украинским командованием наступления, считает эксперт.
"Возможно, Крым был отвлекающим ударом, а главной задачей ставилось вторжение в ДНР и ЛНР", - добавил Колдин.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции с целью защиты жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Глава государства подчеркнул, что Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Как отметил Путин, столкновения России с националистическими силами на Украине, которые рано или поздно пойдут с войной в Крым, неизбежны.
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Сергей КолдинКрымСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеНовости СВОМненияУкраинаНАТОБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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