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СВО предотвратила нападение на Крым – военный эксперт

СВО предотвратила нападение на Крым – военный эксперт - РИА Новости Крым, 08.04.2025

СВО предотвратила нападение на Крым – военный эксперт

Специальная военная операция России сорвала планы украинского военного командования по вторжению на территорию Крыма. Такое мнение высказал военный историк и... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T18:27

2025-04-08T18:27

2025-04-08T18:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Специальная военная операция России сорвала планы украинского военного командования по вторжению на территорию Крыма. Такое мнение высказал военный историк и эксперт, член редколлегии военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Колдин на круглом столе в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, к моменту начала СВО украинское командование вместе с их кураторами из НАТО разработали планы вторжения в Донбасс и Крым.По мнению специалиста, все это косвенно свидетельствует о том, что велась подготовка к вторжению, но СВО началась незадолго до запланированного украинским командованием наступления, считает эксперт."Возможно, Крым был отвлекающим ударом, а главной задачей ставилось вторжение в ДНР и ЛНР", - добавил Колдин.24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции с целью защиты жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Глава государства подчеркнул, что Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Как отметил Путин, столкновения России с националистическими силами на Украине, которые рано или поздно пойдут с войной в Крым, неизбежны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Признание Крыма может стать частью договоренностей РФ и США - де ГолльЗеленский хочет продать Украину США подороже вместе с Крымом и ДонбассомИнтересы России в Черном море: в чем роль Крыма и Новороссии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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