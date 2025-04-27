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Украинские боевики снова пытались атаковать Крым

Украинские боевики снова пытались атаковать Крым - РИА Новости Крым, 27.04.2025

Украинские боевики снова пытались атаковать Крым

Два украинских беспилотника утром в воскресенье сбили силы противовоздушной обороны над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T10:17

2025-04-27T10:17

2025-04-27T10:22

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безопасность республики крым и севастополя

министерство обороны рф

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника утром в воскресенье сбили силы противовоздушной обороны над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Утром в субботу четыре украинских беспилотника были сбиты над Крымом. В ночь на пятницу российские силы ПВО уничтожили 59 вражеских дронов над территорией полуострова. Сутками ранее сбили 45 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)