https://crimea.ria.ru/20250427/ukrainskie-boeviki-snova-pytalis-atakovat-krym-1146012992.html
Украинские боевики снова пытались атаковать Крым
Украинские боевики снова пытались атаковать Крым - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Украинские боевики снова пытались атаковать Крым
Два украинских беспилотника утром в воскресенье сбили силы противовоздушной обороны над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T10:17
2025-04-27T10:17
2025-04-27T10:22
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144073972_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1733074165210caa50a1d4f19576c86e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника утром в воскресенье сбили силы противовоздушной обороны над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Утром в субботу четыре украинских беспилотника были сбиты над Крымом. В ночь на пятницу российские силы ПВО уничтожили 59 вражеских дронов над территорией полуострова. Сутками ранее сбили 45 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144073972_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97385541486bac12612d06dfc336a19b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Украинские боевики снова пытались атаковать Крым
Над Крымом сбиты украинские беспилотники
10:17 27.04.2025 (обновлено: 10:22 27.04.2025)