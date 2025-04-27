https://crimea.ria.ru/20250427/esche-odin-bespilotnik-sbili-nad-krymom-1146014728.html
Еще один беспилотник сбили над Крымом
Еще один беспилотник сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Еще один беспилотник сбили над Крымом
Еще один дрон сбили силы противовоздушной обороны над Крымом утром в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T11:25
2025-04-27T11:25
2025-04-27T11:29
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
пво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633380_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aedb66dfe814e5c47229f7c9c8130698.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Еще один дрон сбили силы противовоздушной обороны над Крымом утром в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее утром в воскресенье над Крымом были сбиты два украинских беспилотника.Утром в субботу четыре украинских беспилотника были сбиты над Крымом. В ночь на пятницу российские силы ПВО уничтожили 59 вражеских дронов над территорией полуострова. Сутками ранее сбили 45 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633380_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a0e1ed0393074eade168e1d13be40c13.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Еще один беспилотник сбили над Крымом
Над Крымом сбили еще один беспилотник
11:25 27.04.2025 (обновлено: 11:29 27.04.2025)