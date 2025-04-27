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Еще один беспилотник сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 27.04.2025
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Еще один беспилотник сбили над Крымом
Еще один беспилотник сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Еще один беспилотник сбили над Крымом
Еще один дрон сбили силы противовоздушной обороны над Крымом утром в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T11:25
2025-04-27T11:29
новости крыма
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безопасность республики крым и севастополя
пво
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министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Еще один дрон сбили силы противовоздушной обороны над Крымом утром в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее утром в воскресенье над Крымом были сбиты два украинских беспилотника.Утром в субботу четыре украинских беспилотника были сбиты над Крымом. В ночь на пятницу российские силы ПВО уничтожили 59 вражеских дронов над территорией полуострова. Сутками ранее сбили 45 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Еще один беспилотник сбили над Крымом

Над Крымом сбили еще один беспилотник

11:25 27.04.2025 (обновлено: 11:29 27.04.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Еще один дрон сбили силы противовоздушной обороны над Крымом утром в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Около 9:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении.
Ранее утром в воскресенье над Крымом были сбиты два украинских беспилотника.
Утром в субботу четыре украинских беспилотника были сбиты над Крымом. В ночь на пятницу российские силы ПВО уничтожили 59 вражеских дронов над территорией полуострова. Сутками ранее сбили 45 беспилотников.
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Новости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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