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Еще один беспилотник сбили над Крымом

Еще один беспилотник сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 27.04.2025

Еще один беспилотник сбили над Крымом

Еще один дрон сбили силы противовоздушной обороны над Крымом утром в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T11:25

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министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Еще один дрон сбили силы противовоздушной обороны над Крымом утром в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее утром в воскресенье над Крымом были сбиты два украинских беспилотника.Утром в субботу четыре украинских беспилотника были сбиты над Крымом. В ночь на пятницу российские силы ПВО уничтожили 59 вражеских дронов над территорией полуострова. Сутками ранее сбили 45 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)