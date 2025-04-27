Россия одержала верх: в Британии дали совет Зеленскому по плану Трампа
Зеленский должен принять предложение Трампа по Украине – The Telegraph
08:09 27.04.2025 (обновлено: 08:22 27.04.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется принять предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, пишет британская газета The Telegraph.
"Похоже, что у нас нет другого выбора, кроме как вести переговоры на основе последних мирных предложений Трампа или чего-то в этом роде. <…> На данный момент украинские уступки неизбежны. Россия, несомненно, одержала верх в кампании на истощение", – говорится в публикации.
При этом, по мнению автора материала, будущее НАТО выглядит еще мрачнее, потому что альянс продемонстрировал свою полную несостоятельность, а заявления европейских партнеров киевского режима о постоянной поддержке остаются лишь заявлениями.
Несмотря на критику мирных предложений американского президента по Украине, Европа до сих пор не предложила ни одного альтернативного варианта разрешения украинского конфликта, кроме продолжения военных действий, добавляет автор публикации.
Ранее Трамп в сообщении в соцсети Truth Social назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины.
Президент США в пятницу заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Трамп выразил мнение, что и Зеленский понимает это.
В ответ на слова американского лидера глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США о Крыме отверг его позицию, несмотря на то, что американский лидер ранее уже критиковал его.
Ранее Трамп заявил, что не иметь претензий на "захват всей Украины" со стороны России – это уже большая уступка для урегулирования конфликта. Он также заявил, что не считает, будто Москва препятствует заключению договоренности о прекращении огня.
Глава МИД Сергей Лавров в интервью CBS News заявил, что Россия готова к сделке по урегулированию ситуации на Украине, однако есть определенные элементы, которые нужно доработать.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: