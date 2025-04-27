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Нелепые требования: Трамп о возвращении Крыма и других территорий Украине - РИА Новости Крым, 27.04.2025
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Нелепые требования: Трамп о возвращении Крыма и других территорий Украине
Нелепые требования: Трамп о возвращении Крыма и других территорий Украине - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Нелепые требования: Трамп о возвращении Крыма и других территорий Украине
Президент США Дональд Трамп в сообщении в соцсети Truth Social назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины. РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T07:10
2025-04-27T07:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в сообщении в соцсети Truth Social назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины.Американский президент обрушился с критикой на статью продемократической газеты New York Times, в которой написано, что действия Трампа за первые 100 дней его президентства якобы играют на руку России.Президент США в пятницу заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Трамп выразил мнение, что и Зеленский понимает это.В ответ на слова американского лидера глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США о Крыме отверг его позицию, несмотря на то, что американский лидер ранее уже критиковал его.Ранее Трамп заявил, что не иметь претензий на "захват всей Украины" со стороны России – это уже большая уступка для урегулирования конфликта. Он также заявил, что не считает, будто Москва препятствует заключению договоренности о прекращении огня.Глава МИД Сергей Лавров в интервью CBS News заявил, что Россия готова к сделке по урегулированию ситуации на Украине, однако есть определенные элементы, которые нужно доработать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем главный страх Зеленского признать Крым частью России – мнениеЗеленский раскритиковал план Трампа по УкраинеЗеленского могут вынудить отказаться от территорий - Кличко
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, мнения, крым, россия, переговоры, сша, украина, политика, владимир зеленский
Нелепые требования: Трамп о возвращении Крыма и других территорий Украине

Требования о возвращении Крыма и других территорий Украине нелепые – Трамп

07:10 27.04.2025
 
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo Pool via AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в сообщении в соцсети Truth Social назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины.
Американский президент обрушился с критикой на статью продемократической газеты New York Times, в которой написано, что действия Трампа за первые 100 дней его президентства якобы играют на руку России.

"Неважно, какую сделку я заключу в отношении России/Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных, New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо. Ее очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования", – написал Трамп.

Президент США в пятницу заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Трамп выразил мнение, что и Зеленский понимает это.
В ответ на слова американского лидера глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США о Крыме отверг его позицию, несмотря на то, что американский лидер ранее уже критиковал его.
Ранее Трамп заявил, что не иметь претензий на "захват всей Украины" со стороны России – это уже большая уступка для урегулирования конфликта. Он также заявил, что не считает, будто Москва препятствует заключению договоренности о прекращении огня.
Глава МИД Сергей Лавров в интервью CBS News заявил, что Россия готова к сделке по урегулированию ситуации на Украине, однако есть определенные элементы, которые нужно доработать.
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Дональд ТрампМненияКрымРоссияПереговорыСШАУкраинаПолитикаВладимир Зеленский
 
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