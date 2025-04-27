https://crimea.ria.ru/20250427/nelepye-trebovaniya-tramp-o-vozvraschenii-kryma-i-drugikh-territoriy-ukraine-1146010013.html

Нелепые требования: Трамп о возвращении Крыма и других территорий Украине

Нелепые требования: Трамп о возвращении Крыма и других территорий Украине - РИА Новости Крым, 27.04.2025

Нелепые требования: Трамп о возвращении Крыма и других территорий Украине

Президент США Дональд Трамп в сообщении в соцсети Truth Social назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины. РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T07:10

2025-04-27T07:10

2025-04-27T07:10

дональд трамп

мнения

крым

россия

переговоры

сша

украина

политика

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0a/1145579935_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_34b81a41b7c37d110e4a14529a61c52d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в сообщении в соцсети Truth Social назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины.Американский президент обрушился с критикой на статью продемократической газеты New York Times, в которой написано, что действия Трампа за первые 100 дней его президентства якобы играют на руку России.Президент США в пятницу заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Трамп выразил мнение, что и Зеленский понимает это.В ответ на слова американского лидера глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США о Крыме отверг его позицию, несмотря на то, что американский лидер ранее уже критиковал его.Ранее Трамп заявил, что не иметь претензий на "захват всей Украины" со стороны России – это уже большая уступка для урегулирования конфликта. Он также заявил, что не считает, будто Москва препятствует заключению договоренности о прекращении огня.Глава МИД Сергей Лавров в интервью CBS News заявил, что Россия готова к сделке по урегулированию ситуации на Украине, однако есть определенные элементы, которые нужно доработать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем главный страх Зеленского признать Крым частью России – мнениеЗеленский раскритиковал план Трампа по УкраинеЗеленского могут вынудить отказаться от территорий - Кличко

крым

россия

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, мнения, крым, россия, переговоры, сша, украина, политика, владимир зеленский