Слушал российскую музыку на улице: в Киеве наказали мать школьника
В Киеве мать школьника привлекли к ответственности за российскую музыку
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Киеве на мать подростка составили административный протокол за то, что ребенок слушал на улице российскую музыку и проигнорировал требование выключить песню. Об этом сообщает полиция украинской столицы.
Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. Конфликт между женщиной и подростком, который слушал российскую музыку под окнами ее дома. Полицейские утверждают, что школьник проигнорировал замечания женщины и якобы вел себя грубо.
"Полицейские зарегистрировали сообщения о происшествии и установили личность подростка - им оказался 12-летний ученик местной частной школы. Инспекторы ювенальной полиции провели профилактическую беседу с матерью молодого человека и по факту невыполнения ею обязанностей по воспитанию ребенка составили административный протокол", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
В феврале национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины наделили полномочиями по блокировке российской музыки в стране.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений.
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