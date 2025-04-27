https://crimea.ria.ru/20250427/slushal-rossiyskuyu-muzyku-na-ulitse-v-kieve-nakazali-mat-shkolnika-1146007223.html

Слушал российскую музыку на улице: в Киеве наказали мать школьника

Слушал российскую музыку на улице: в Киеве наказали мать школьника - РИА Новости Крым, 27.04.2025

Слушал российскую музыку на улице: в Киеве наказали мать школьника

В Киеве на мать подростка составили административный протокол за то, что ребенок слушал на улице российскую музыку и проигнорировал требование выключить песню... РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T07:36

2025-04-27T07:36

2025-04-27T07:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Киеве на мать подростка составили административный протокол за то, что ребенок слушал на улице российскую музыку и проигнорировал требование выключить песню. Об этом сообщает полиция украинской столицы.Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. Конфликт между женщиной и подростком, который слушал российскую музыку под окнами ее дома. Полицейские утверждают, что школьник проигнорировал замечания женщины и якобы вел себя грубо.В феврале национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины наделили полномочиями по блокировке российской музыки в стране.Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений.17 июля 2024 года вступил в силу пункт 6 части 8 статьи 40 Закона Украины "О медиа", которая ужесточает требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ. Все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики на негосударственном языке должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинском.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, в мире, новости, общество, русский язык