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Слушал российскую музыку на улице: в Киеве наказали мать школьника - РИА Новости Крым, 27.04.2025
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Слушал российскую музыку на улице: в Киеве наказали мать школьника
Слушал российскую музыку на улице: в Киеве наказали мать школьника - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Слушал российскую музыку на улице: в Киеве наказали мать школьника
В Киеве на мать подростка составили административный протокол за то, что ребенок слушал на улице российскую музыку и проигнорировал требование выключить песню... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T07:36
2025-04-27T07:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Киеве на мать подростка составили административный протокол за то, что ребенок слушал на улице российскую музыку и проигнорировал требование выключить песню. Об этом сообщает полиция украинской столицы.Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. Конфликт между женщиной и подростком, который слушал российскую музыку под окнами ее дома. Полицейские утверждают, что школьник проигнорировал замечания женщины и якобы вел себя грубо.В феврале национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины наделили полномочиями по блокировке российской музыки в стране.Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений.17 июля 2024 года вступил в силу пункт 6 части 8 статьи 40 Закона Украины "О медиа", которая ужесточает требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ. Все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики на негосударственном языке должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинском.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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украина, киев, в мире, новости, общество, русский язык
Слушал российскую музыку на улице: в Киеве наказали мать школьника

В Киеве мать школьника привлекли к ответственности за российскую музыку

07:36 27.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль сотрудников Украинской полиции в Киеве
Автомобиль сотрудников Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Киеве на мать подростка составили административный протокол за то, что ребенок слушал на улице российскую музыку и проигнорировал требование выключить песню. Об этом сообщает полиция украинской столицы.
Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. Конфликт между женщиной и подростком, который слушал российскую музыку под окнами ее дома. Полицейские утверждают, что школьник проигнорировал замечания женщины и якобы вел себя грубо.
"Полицейские зарегистрировали сообщения о происшествии и установили личность подростка - им оказался 12-летний ученик местной частной школы. Инспекторы ювенальной полиции провели профилактическую беседу с матерью молодого человека и по факту невыполнения ею обязанностей по воспитанию ребенка составили административный протокол", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
В феврале национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины наделили полномочиями по блокировке российской музыки в стране.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений.
17 июля 2024 года вступил в силу пункт 6 части 8 статьи 40 Закона Украины "О медиа", которая ужесточает требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ. Все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики на негосударственном языке должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинском.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ярослав Дронов (SHAMAN)
18 апреля, 15:27
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Заголовок открываемого материала
08:09Россия одержала верх: в Британии дали совет Зеленскому по плану Трампа
07:36Слушал российскую музыку на улице: в Киеве наказали мать школьника
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