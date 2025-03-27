https://crimea.ria.ru/20250327/priznanie-kryma-mozhet-stat-chastyu-dogovorennostey-rf-i-ssha---de-goll-1145273330.html

Признание Крыма может стать частью договоренностей РФ и США - де Голль

Признание Крыма может стать частью договоренностей РФ и США - де Голль - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Признание Крыма может стать частью договоренностей РФ и США - де Голль

Договоренности, которые в настоящий момент достигаются между США и Россией, затрагивают в том числе и вопрос признания Крыма. Об этом, отвечая на вопрос... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T15:09

2025-03-27T15:09

2025-03-27T16:00

эксклюзивы риа новости крым

пьер де голль

крым

россия

политика

сша

мнения

новости крыма

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1b/1145274294_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_0db11f8e4a62bd88b356fb3ccf842802.jpg

ЛИВАДИЯ, 27 мар – РИА Новости Крым. Договоренности, которые в настоящий момент достигаются между США и Россией, затрагивают в том числе и вопрос признания Крыма. Об этом, отвечая на вопрос корреспонденте РИА Новости Крым, сказал общественный деятель, внук президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль.Пьер де Голль признался, что очень любит крымскую Ялту и считает ее символическим местом, где была создана сегодняшняя модель биполярного мира."Тогда был создан относительный мир. В какой-то момент он нарушился, и я очень рад, что сегодня этот мир восстанавливается путем диалога президентов Трампа и Путина - мир как в Черном море, так и в принципе в регионе", - сказал он.Пьер де Голль испытывает надежду на то, что и Франция в контексте переговоров вместе с Европой подключится к процессу мирного урегулирования.Французский общественник раскритиковал действия президента Франции Эммануэля Макрона. Он убежден, что тот не представляет весь французский народ:"Макрон не представляет никого, кроме себя самого, он мотивирован только самим собой. Он не представляет французский народ, хотя в какой-то степени даже претендует на то, чтобы выглядеть как мой дедушка. Он мотивирован очень агрессивными людьми, окружающими его, которые по большей части не понимают, что делают".Гость из Франции уверен, что агрессивная политика Франции в отношении России проводится нынешним президентом Франции исключительно для того, чтобы обезопасить свое существование в политическом поле.В Ливадийском дворце в Ялте в четверг начал работу Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции. В нем принимают участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также представители зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили перспективы восстановления отношений с ЗападомМатвиенко: наследие Ялты-1945 бесценно для решения современных проблемВсе крупные события в мире за последние 11 лет связаны с Крымом - Аксенов

крым

россия

сша

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пьер де голль, крым, россия, политика, сша, мнения, новости крыма, видео, видео, ялта