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В Совфеде оценили возможность получения Украиной бесплатной помощи от США - РИА Новости Крым, 30.03.2025
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В Совфеде оценили возможность получения Украиной бесплатной помощи от США
В Совфеде оценили возможность получения Украиной бесплатной помощи от США - РИА Новости Крым, 30.03.2025
В Совфеде оценили возможность получения Украиной бесплатной помощи от США
Киев вряд ли может рассчитывать на бесплатную помощь США в сфере обороны, считает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T15:51
2025-03-30T15:51
алексей пушков
совет федерации
мнения
украина
сша
оружие
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Киев вряд ли может рассчитывать на бесплатную помощь США в сфере обороны, считает сенатор Алексей Пушков.По мнению Пушкова, "скорее, всего этот фокус у киевского руководства не пройдет".Он напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вслед за Трампом жестко прошелся по европейским "нахлебникам", которые, по его словам, используют США в своих целях, норовя все время проехаться за их счет - и в своей обороне, и в торговле. "И это - о ближайших союзниках США", - отметил политик."А Украину администрация США тем более считает нахлебницей. Конечно, в Киеве привыкли все получать бесплатно, но с Трампом это вряд ли удастся", - заключил Пушков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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алексей пушков, совет федерации, мнения, украина, сша, оружие, поставки западного оружия украине, новости
В Совфеде оценили возможность получения Украиной бесплатной помощи от США

Пушков: у Украины вряд ли пройдет фокус с получением бесплатной помощи от США

15:51 30.03.2025
 
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Флаг на здании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на улице Большая Дмитровка в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Киев вряд ли может рассчитывать на бесплатную помощь США в сфере обороны, считает сенатор Алексей Пушков.

"Украина пытается торговаться с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом по поводу "минеральной сделки", хотя один раз это уже стало причиной конфликта между Трампом и (Владимиром) Зеленским. При этом Киев хочет продолжать получать оружие и разведанные из США", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, "скорее, всего этот фокус у киевского руководства не пройдет".
Он напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вслед за Трампом жестко прошелся по европейским "нахлебникам", которые, по его словам, используют США в своих целях, норовя все время проехаться за их счет - и в своей обороне, и в торговле. "И это - о ближайших союзниках США", - отметил политик.
"А Украину администрация США тем более считает нахлебницей. Конечно, в Киеве привыкли все получать бесплатно, но с Трампом это вряд ли удастся", - заключил Пушков.
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Алексей ПушковСовет ФедерацииМненияУкраинаСШАОружиеПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
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