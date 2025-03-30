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В Совфеде оценили возможность получения Украиной бесплатной помощи от США

В Совфеде оценили возможность получения Украиной бесплатной помощи от США - РИА Новости Крым, 30.03.2025

В Совфеде оценили возможность получения Украиной бесплатной помощи от США

Киев вряд ли может рассчитывать на бесплатную помощь США в сфере обороны, считает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T15:51

2025-03-30T15:51

2025-03-30T15:51

алексей пушков

совет федерации

мнения

украина

сша

оружие

поставки западного оружия украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Киев вряд ли может рассчитывать на бесплатную помощь США в сфере обороны, считает сенатор Алексей Пушков.По мнению Пушкова, "скорее, всего этот фокус у киевского руководства не пройдет".Он напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вслед за Трампом жестко прошелся по европейским "нахлебникам", которые, по его словам, используют США в своих целях, норовя все время проехаться за их счет - и в своей обороне, и в торговле. "И это - о ближайших союзниках США", - отметил политик."А Украину администрация США тем более считает нахлебницей. Конечно, в Киеве привыкли все получать бесплатно, но с Трампом это вряд ли удастся", - заключил Пушков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей пушков, совет федерации, мнения, украина, сша, оружие, поставки западного оружия украине, новости