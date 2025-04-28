https://crimea.ria.ru/20250428/ne-v-dengakh-schaste-ili-koe-chto-o-finansovom-etikete-1146041362.html

Не в деньгах счастье, или кое-что о финансовом этикете

Не в деньгах счастье, или кое-что о финансовом этикете - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Не в деньгах счастье, или кое-что о финансовом этикете

Давайте поговорим о деньгах, а точнее – о денежном этикете. Этот неофициальный, но довольно строгий свод правил, бесспорно, присутствует в обществе. Сколько... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T15:09

2025-04-28T15:09

2025-04-28T15:09

деньги

совет эксперта

общество

мнения

финансы

финансовая грамотность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Давайте поговорим о деньгах, а точнее – о денежном этикете. Этот неофициальный, но довольно строгий свод правил, бесспорно, присутствует в обществе. Сколько людей – столько мнений, скажете вы. Но вряд ли поспорите с тем, что отношение к деньгам влияет на мнение окружающих о человеке. А еще о деньгах много поговорок и крылатых фраз. Специальный корреспондент РИА Новости Карина Ивашко порассуждала о том, насколько связаны деньги и этикет и как это влияет на нашу жизнь.Долг платежом красенЭту пословицу мы знаем с детства. Но есть и другая народная мудрость на тему заемных денег: "Берешь чужие и на время, а отдаешь – свои и навсегда". Шутка шуткой, но долги отдавать надо, причем отдавать вовремя. Нарушение долговых обязательств способно серьезно подорвать доверие к человеку. Тем не менее не все возвращают долги всегда и в полной мере."Дал другу в долг большую сумму –много лет он не пытался ее вернуть. А в прошлом году в нашу семью пришла беда – сгорел родительский дом, погиб отец. Нужны были большие деньги. Пришлось напомнить ему о долге и попросить найти возможность вернуть деньги прямо сейчас. И друг просто нас кинул. Нет, дружба не умерла, хотя это и неприятно. Но даже если случится чудо, и он вернет все деньги, забыть про это будет сложно", – рассказал наш знакомый Александр.Он признался, что и сейчас дает в долг, но уже с готовностью попрощаться с этими деньгами. К счастью, друг Александра потратил свой отпуск на то, чтобы помочь с восстановлением дома. Такого и за деньги не купишь.Бывает, люди не дают в долг принципиально – мол, чтобы не терять друзей. Однако столь прагматичную позицию разделяют не все.Проще занять – в банкеВ свое время мы с мужем тоже брали в долг – собирали первоначальный взнос на ипотеку. Двое детей, декрет – пришлось попросить у друзей, пообещали помочь. Пришло время уплаты взноса. Звонят друзья: "Мы только двадцать тысяч можем дать – больше нет". И тут я сообщаю, что мы уже набрали нужную сумму. А в ответ: "Слава Богу, а то мы сами заняли". Такое дорогого стоит.Кстати, я давно не беру в долг, а друзьям, когда просят, даю взаймы. Правда, такие просьбы поступают нечасто: времена молодого безденежья, похоже, у них прошли. А еще люди стали более грамотными в финансах. Ведь иногда проще занять в банке, чем просить в долг – например, взять бесплатную кредитку с льготным периодом. Там уж точно знают, как важно обозначить условия, чтобы у человека был стимул выполнить свои долговые обязательства.Обсуждение зарплат: табу или норма?Идем дальше: этично ли обсуждать чужие траты? Если малознакомого человека расспрашивать об этом, пожалуй, неуместно, то подругу или друга – почему нет? Особенно если спрашиваете не из простого любопытства, а из практического интереса.А вот спрашивать о размере оклада – уж точно табу. В крупных, да и небольших компаниях сегодня обсуждать зарплаты не принято. Да лучше этого и не знать: меньше будете мучиться от несправедливости бытия.Правда, обрушить на вас подобную информацию могут и без спроса. Ну как не похвастаться шикарным отдыхом, роскошной шубкой или чем-то еще, что другим и не снилось.Конечно, выпячивать свой материальный достаток не очень этично – это может смутить вашего визави. "А то что же: один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой – шляется, в сорных ящиках питание ищет". Цитату из "Собачьего сердца" узнали?Некоторые, наоборот, гордятся тем, что купили дорогую вещь за копейки или вообще получили даром. К тому же, сегодня в рекламе известные артисты меряются кешбэком и доказывают, что они могут что угодно купить за рубль.Когда жаба душитЕсли вы когда-нибудь собирали деньги на общественные нужды, то наверняка замечали, что некоторые люди очень тяжело расстаются с ними. Тянут до последнего и сдают со скрипом – позже всех, после многочисленных напоминаний. Таких коллег обычно не любят и за глаза могут назвать не самыми приятными словами.Впрочем, финансовые возможности у всех разные. Наверное, каждого иногда "душит жаба". Главное - все-таки ей иногда сопротивляться, а то ведь и правда лишит тебя радости проявлять щедрость, одаривать, баловать себя и любимых.Хотелось, как лучшеЕще один вопрос – этичность финансовой помощи, о которой тебя не просили.Как-то моя знакомая поделилась своими проблемами – ненавязчиво, по ситуации. И мне показалось хорошей идеей перевести ей деньги в качестве поддержки. Не в долг, а просто так, по-дружески. Мне потом долго пришлось извиняться, чтобы убедить девушку в том, что я не хотела ее обидеть и это был искренний порыв...Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

деньги, совет эксперта, общество, мнения, финансы, финансовая грамотность