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Высокая пожароопасность объявлена в Крыму
Высокая пожароопасность объявлена в Крыму - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Высокая пожароопасность объявлена в Крыму
В Крыму на конец апреля и начало мая объявлена высокая пожарная опасность. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T16:04
2025-04-28T16:04
2025-04-28T16:04
крым
гу мчс рф по республике крым
штормовое предупреждение
пожароопасный сезон в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В Крыму на конец апреля и начало мая объявлена высокая пожарная опасность. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.С 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон. За нарушение правил разведения огня в границах природных территорий ужесточили ответственность.В этот период запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах и на прилегающих территориях. Нельзя сжигать сухую траву или мусор, разводить костры.Кроме того, на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными.Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, гу мчс рф по республике крым, штормовое предупреждение, пожароопасный сезон в крыму, новости крыма
Высокая пожароопасность объявлена в Крыму
В Крыму на три дня объявлена высокая пожарная опасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В Крыму на конец апреля и начало мая объявлена высокая пожарная опасность. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.
"29-30 апреля, 1 мая в центральных и восточных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность, в западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", - сказано в сообщении.
С 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон. За нарушение правил разведения огня в границах природных территорий ужесточили ответственность.
В этот период запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах и на прилегающих территориях. Нельзя сжигать сухую траву или мусор, разводить костры.
Кроме того, на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.
У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
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