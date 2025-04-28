https://crimea.ria.ru/20250428/vysokaya-pozharoopasnost-obyavlena-v-krymu-1146044767.html

Высокая пожароопасность объявлена в Крыму

Высокая пожароопасность объявлена в Крыму - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Высокая пожароопасность объявлена в Крыму

В Крыму на конец апреля и начало мая объявлена высокая пожарная опасность. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T16:04

2025-04-28T16:04

2025-04-28T16:04

крым

гу мчс рф по республике крым

штормовое предупреждение

пожароопасный сезон в крыму

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145130105_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6e24475de2bffe82f98d34bb782e4cd0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В Крыму на конец апреля и начало мая объявлена высокая пожарная опасность. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.С 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон. За нарушение правил разведения огня в границах природных территорий ужесточили ответственность.В этот период запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах и на прилегающих территориях. Нельзя сжигать сухую траву или мусор, разводить костры.Кроме того, на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными.Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гу мчс рф по республике крым, штормовое предупреждение, пожароопасный сезон в крыму, новости крыма