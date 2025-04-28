https://crimea.ria.ru/20250428/politicheskaya-i-pravovaya-sistemy-rf-rabotayut-effektivno---putin-1146040918.html
Политическая и правовая системы РФ работают эффективно - Путин
Политическая и правовая системы РФ работают эффективно - Путин - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Политическая и правовая системы РФ работают эффективно - Путин
Политическая, правовая, общественная системы России работают эффективно, доказывают свою состоятельность и подлинную суверенность. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T15:00
2025-04-28T15:00
2025-04-28T15:00
владимир путин (политик)
россия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Политическая, правовая, общественная системы России работают эффективно, доказывают свою состоятельность и подлинную суверенность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей России.Залогом такой прочности и надежности является самостоятельный выбор и доверие граждан нашей страны, указал российский лидер.Путин подчеркнул, что законодательная, исполнительная и судебная ветви власти в РФ находятся в равновесии, действуют в четком согласии друг с другом, потому что главным критерием при принятии всех решений, движущим стимулом и стержнем служат именно национальные интересы, твердая суверенная воля народа России, общее стремление обеспечить безопасность Родины и ее будущее.Президент также указал, что весь парламентский корпус на всех уровнях достойно отвечает на вызовы времени, сами парламентарии много делают для победы, помогают фронтовикам и ветеранам боевых действий, а многие из них сами встали в ряды защитников Отечества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, общество, новости
Политическая и правовая системы РФ работают эффективно - Путин
Путин: политическая и правовая системы РФ работают эффективно в условиях внешнего давления
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Политическая, правовая, общественная системы России работают эффективно, доказывают свою состоятельность и подлинную суверенность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей России.
"Мы видим, что наши политическая, общественная, правовая системы эффективно работают в сложных условиях, в том числе внешнего давления, доказывают свою состоятельность и, особо подчеркну, подлинную суверенность", - сказал глава государства.
Залогом такой прочности и надежности является самостоятельный выбор и доверие граждан нашей страны, указал российский лидер.
Путин подчеркнул, что законодательная, исполнительная и судебная ветви власти в РФ находятся в равновесии, действуют в четком согласии друг с другом, потому что главным критерием при принятии всех решений, движущим стимулом и стержнем служат именно национальные интересы, твердая суверенная воля народа России, общее стремление обеспечить безопасность Родины и ее будущее.
Президент также указал, что весь парламентский корпус на всех уровнях достойно отвечает на вызовы времени, сами парламентарии много делают для победы, помогают фронтовикам и ветеранам боевых действий, а многие из них сами встали в ряды защитников Отечества.
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