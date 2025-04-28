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В Крыму появится инновационный образовательный кампус мирового уровня - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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В Крыму появится инновационный образовательный кампус мирового уровня
В Крыму появится инновационный образовательный кампус мирового уровня - РИА Новости Крым, 28.04.2025
В Крыму появится инновационный образовательный кампус мирового уровня
Крымский федеральный университет имени Вернадского предложил проект концепции образовательного кампуса мирового уровня "Ноосфера". Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T16:14
2025-04-28T17:06
сергей аксенов
крым
кфу (крымский федеральный университет)
образование в крыму и севастополе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Крымский федеральный университет имени Вернадского предложил проект концепции образовательного кампуса мирового уровня "Ноосфера". Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, новый инновационный кампус объединит все уровни образования – от дошкольного до высшего. Он будет специализироваться по нескольким направлениям: "Творческая молодежь", "Туризм и гостеприимство", "Технологии сбережения здоровья", "Высокопродуктивное агрохозяйство" и "Цифровая ноотехнология".Создание такого кампуса станет важным шагом в развитии кадрового и научно-технологического потенциала региона, подчеркнул глава республики."Это будет способствовать увеличению контингента обучающихся, повышению качества образования, росту числа научных и прикладных исследований, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие региона", – заключил глава Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей аксенов, крым, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, новости крыма
В Крыму появится инновационный образовательный кампус мирового уровня

В Крыму создают инновационный образовательный кампус мирового уровня "Ноосфера" – Аксенов

16:14 28.04.2025 (обновлено: 17:06 28.04.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму создают инновационный образовательный кампус мирового уровня "Ноосфера"
В Крыму создают инновационный образовательный кампус мирового уровня Ноосфера
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Крымский федеральный университет имени Вернадского предложил проект концепции образовательного кампуса мирового уровня "Ноосфера". Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, новый инновационный кампус объединит все уровни образования – от дошкольного до высшего. Он будет специализироваться по нескольким направлениям: "Творческая молодежь", "Туризм и гостеприимство", "Технологии сбережения здоровья", "Высокопродуктивное агрохозяйство" и "Цифровая ноотехнология".
"Задача профильных республиканских министерств – до конца мая полностью подготовить и сверить с федеральным центром заявку для участия в конкурсе инвестиционных проектов, четко распределить зоны ответственности и обозначить сроки реализации", – подчеркнул Аксенов.
Создание такого кампуса станет важным шагом в развитии кадрового и научно-технологического потенциала региона, подчеркнул глава республики.
"Это будет способствовать увеличению контингента обучающихся, повышению качества образования, росту числа научных и прикладных исследований, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие региона", – заключил глава Крыма.
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Сергей АксеновКрымКФУ (Крымский федеральный университет)Образование в Крыму и СевастополеНовости Крыма
 
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