https://crimea.ria.ru/20250428/v-krymu-poyavitsya-innovatsionnyy-obrazovatelnyy-kampus-mirovogo-urovnya-1146045062.html

В Крыму появится инновационный образовательный кампус мирового уровня

В Крыму появится инновационный образовательный кампус мирового уровня - РИА Новости Крым, 28.04.2025

В Крыму появится инновационный образовательный кампус мирового уровня

Крымский федеральный университет имени Вернадского предложил проект концепции образовательного кампуса мирового уровня "Ноосфера". Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T16:14

2025-04-28T16:14

2025-04-28T17:06

сергей аксенов

крым

кфу (крымский федеральный университет)

образование в крыму и севастополе

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Крымский федеральный университет имени Вернадского предложил проект концепции образовательного кампуса мирового уровня "Ноосфера". Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, новый инновационный кампус объединит все уровни образования – от дошкольного до высшего. Он будет специализироваться по нескольким направлениям: "Творческая молодежь", "Туризм и гостеприимство", "Технологии сбережения здоровья", "Высокопродуктивное агрохозяйство" и "Цифровая ноотехнология".Создание такого кампуса станет важным шагом в развитии кадрового и научно-технологического потенциала региона, подчеркнул глава республики."Это будет способствовать увеличению контингента обучающихся, повышению качества образования, росту числа научных и прикладных исследований, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие региона", – заключил глава Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, новости крыма