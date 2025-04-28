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В России запустят новый нацпроект по продовольственной безопасности

В России запустят новый нацпроект по продовольственной безопасности - РИА Новости Крым, 28.04.2025

В России запустят новый нацпроект по продовольственной безопасности

Новый национальный проект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности откроет перед российскими аграриями возможности для роста. Об этом... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T14:44

2025-04-28T14:44

2025-04-28T14:44

михаил мишустин

россия

сельское хозяйство

поддержка аграриев

животноводство

нацпроекты в россии

экономика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Новый национальный проект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности откроет перед российскими аграриями возможности для роста. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне общества "Знание. Первые".По словам главы правительства, современные технологически решения крайне востребованы в сельском хозяйстве. Речь идет не только о технике и оборудовании, но и о развитии собственного семенного фонда, производстве эффективных удобрений, безопасных пищевых и кормовых добавок, а также ветеринарных препаратов для животноводства.Отдельное внимание в проекте удаляется ветеринарной сфере: за шесть лет планируется увеличить выпуск отечественных вакцин на 25%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, россия, сельское хозяйство, поддержка аграриев , животноводство, нацпроекты в россии, экономика, новости