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В России запустят новый нацпроект по продовольственной безопасности - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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В России запустят новый нацпроект по продовольственной безопасности
В России запустят новый нацпроект по продовольственной безопасности - РИА Новости Крым, 28.04.2025
В России запустят новый нацпроект по продовольственной безопасности
Новый национальный проект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности откроет перед российскими аграриями возможности для роста. Об этом... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T14:44
2025-04-28T14:44
михаил мишустин
россия
сельское хозяйство
поддержка аграриев
животноводство
нацпроекты в россии
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Новый национальный проект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности откроет перед российскими аграриями возможности для роста. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне общества "Знание. Первые".По словам главы правительства, современные технологически решения крайне востребованы в сельском хозяйстве. Речь идет не только о технике и оборудовании, но и о развитии собственного семенного фонда, производстве эффективных удобрений, безопасных пищевых и кормовых добавок, а также ветеринарных препаратов для животноводства.Отдельное внимание в проекте удаляется ветеринарной сфере: за шесть лет планируется увеличить выпуск отечественных вакцин на 25%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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михаил мишустин, россия, сельское хозяйство, поддержка аграриев , животноводство, нацпроекты в россии, экономика, новости
В России запустят новый нацпроект по продовольственной безопасности

Нацпроект для обеспечения продовольственной безопасности поможет ставить новые рекорды

14:44 28.04.2025
 
© РИА Новости КрымВ Крыму разводят коров лимузинской и абердинской пород
В Крыму разводят коров лимузинской и абердинской пород - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Новый национальный проект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности откроет перед российскими аграриями возможности для роста. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне общества "Знание. Первые".
По словам главы правительства, современные технологически решения крайне востребованы в сельском хозяйстве. Речь идет не только о технике и оборудовании, но и о развитии собственного семенного фонда, производстве эффективных удобрений, безопасных пищевых и кормовых добавок, а также ветеринарных препаратов для животноводства.
"Усилить работу по всем этим направлениям позволит реализация нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Он предполагает стимулирование инвестиций в научные исследования в области селекции и генетики, для их дальнейшей апробации. Предусмотрено и создание современных тракторов и комбайнов", – рассказал Мишустин.
Отдельное внимание в проекте удаляется ветеринарной сфере: за шесть лет планируется увеличить выпуск отечественных вакцин на 25%.
"Все это, безусловно, поможет нашим аграриям ставить новые рекорды", – подчеркнул премьер-министр.
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Михаил МишустинРоссияСельское хозяйствоПоддержка аграриевЖивотноводствоНацпроекты в РоссииЭкономикаНовости
 
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