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Масштабное отключение электричества обесточило Западную Европу - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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Масштабное отключение электричества обесточило Западную Европу
Масштабное отключение электричества обесточило Западную Европу - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Масштабное отключение электричества обесточило Западную Европу
В понедельник, 28 апреля, в Испании, Франции и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T15:41
2025-04-28T15:41
испания
франция
в мире
происшествия
электросети
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В понедельник, 28 апреля, в Испании, Франции и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.По данным иностранных СМИ, отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьезные перебои также затронули работу международного аэропорта Мадрид – Барахас. В некоторых населенных пунктах парализовано движение транспорта из-за неработающих светофоров. Национальная железнодорожная компания Испании RENFE сообщила об остановке движения поездов по всей сети.Внезапное отключение также затронуло Андорру и некоторые районы Франции. При этом Балеарские и Канарские острова не обесточены.По информации радиостанции Cadena SER, испанские власти пока не могут объяснить причины инцидента. Энергетические компании и правительственные структуры проводят расследование обстоятельств аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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испания, франция, в мире, происшествия, электросети, новости
Масштабное отключение электричества обесточило Западную Европу

В Испании, Франции и Португалии произошло массовое отключение электроснабжения – СМИ

15:41 28.04.2025
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания
Страны мира. Испания - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В понедельник, 28 апреля, в Испании, Франции и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Электричество в сотнях предприятий и домов, в том числе мобильные сети, было отключено в понедельник около 12:30 (13:30 мск — ред.), во многих частях Испании, что вызвало абсолютную путаницу среди граждан", — уточняют издания.

По данным иностранных СМИ, отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьезные перебои также затронули работу международного аэропорта Мадрид – Барахас.
В некоторых населенных пунктах парализовано движение транспорта из-за неработающих светофоров. Национальная железнодорожная компания Испании RENFE сообщила об остановке движения поездов по всей сети.
"В 12.30 произошло отключение электроэнергии на национальном уровне, поезда остановлены, отправления не осуществляются", — говорится в публикации.
Внезапное отключение также затронуло Андорру и некоторые районы Франции. При этом Балеарские и Канарские острова не обесточены.
По информации радиостанции Cadena SER, испанские власти пока не могут объяснить причины инцидента. Энергетические компании и правительственные структуры проводят расследование обстоятельств аварии.
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ИспанияФранцияВ миреПроисшествияЭлектросетиНовости
 
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