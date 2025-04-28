https://crimea.ria.ru/20250428/masshtabnoe-otklyuchenie-elektrichestva-obestochilo-zapadnuyu-evropu-1146043901.html

Масштабное отключение электричества обесточило Западную Европу

Масштабное отключение электричества обесточило Западную Европу - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Масштабное отключение электричества обесточило Западную Европу

В понедельник, 28 апреля, в Испании, Франции и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T15:41

2025-04-28T15:41

2025-04-28T15:41

испания

франция

в мире

происшествия

электросети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В понедельник, 28 апреля, в Испании, Франции и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.По данным иностранных СМИ, отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьезные перебои также затронули работу международного аэропорта Мадрид – Барахас. В некоторых населенных пунктах парализовано движение транспорта из-за неработающих светофоров. Национальная железнодорожная компания Испании RENFE сообщила об остановке движения поездов по всей сети.Внезапное отключение также затронуло Андорру и некоторые районы Франции. При этом Балеарские и Канарские острова не обесточены.По информации радиостанции Cadena SER, испанские власти пока не могут объяснить причины инцидента. Энергетические компании и правительственные структуры проводят расследование обстоятельств аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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франция

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

испания, франция, в мире, происшествия, электросети, новости