https://crimea.ria.ru/20250428/masshtabnoe-otklyuchenie-elektrichestva-obestochilo-zapadnuyu-evropu-1146043901.html
Масштабное отключение электричества обесточило Западную Европу
Масштабное отключение электричества обесточило Западную Европу - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Масштабное отключение электричества обесточило Западную Европу
В понедельник, 28 апреля, в Испании, Франции и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T15:41
2025-04-28T15:41
2025-04-28T15:41
испания
франция
в мире
происшествия
электросети
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110031/96/1100319611_0:311:3077:2042_1920x0_80_0_0_cbb1092fcbee9a41f5f635bbde161c6e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В понедельник, 28 апреля, в Испании, Франции и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.По данным иностранных СМИ, отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьезные перебои также затронули работу международного аэропорта Мадрид – Барахас. В некоторых населенных пунктах парализовано движение транспорта из-за неработающих светофоров. Национальная железнодорожная компания Испании RENFE сообщила об остановке движения поездов по всей сети.Внезапное отключение также затронуло Андорру и некоторые районы Франции. При этом Балеарские и Канарские острова не обесточены.По информации радиостанции Cadena SER, испанские власти пока не могут объяснить причины инцидента. Энергетические компании и правительственные структуры проводят расследование обстоятельств аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
испания
франция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110031/96/1100319611_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_5807dcac0978eac8ce65133d1c20dc30.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, франция, в мире, происшествия, электросети, новости
Масштабное отключение электричества обесточило Западную Европу
В Испании, Франции и Португалии произошло массовое отключение электроснабжения – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В понедельник, 28 апреля, в Испании, Франции и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
"Электричество в сотнях предприятий и домов, в том числе мобильные сети, было отключено в понедельник около 12:30 (13:30 мск — ред.), во многих частях Испании, что вызвало абсолютную путаницу среди граждан", — уточняют издания.
По данным иностранных СМИ, отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьезные перебои также затронули работу международного аэропорта Мадрид – Барахас.
В некоторых населенных пунктах парализовано движение транспорта из-за неработающих светофоров. Национальная железнодорожная компания Испании RENFE сообщила об остановке движения поездов по всей сети.
"В 12.30 произошло отключение электроэнергии на национальном уровне, поезда остановлены, отправления не осуществляются", — говорится в публикации.
Внезапное отключение также затронуло Андорру и некоторые районы Франции. При этом Балеарские и Канарские острова не обесточены.
По информации радиостанции Cadena SER, испанские власти пока не могут объяснить причины инцидента. Энергетические компании и правительственные структуры проводят расследование обстоятельств аварии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.